Спиваковский объяснил, кто и почему хочет закрыть украинские университеты

За инициативой закрытия украинских вузов стоит не Всемирный банк, а стремление чиновников завладеть помещениями и землей учебных заведений, поскольку и то, и другое лакомый кусок, в частности для застройщиков.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал основатель первой в Украине частной школы "Гранд" Владимир Спиваковский. Эксперт убеждает: сокращать количество вузов, даже под давлением международных финансовых учреждений, недопустимо, ведь это означает лишить многих выпускников шанса на высшее образование.

"Даже плохонькое образование лучше, чем никакого, – убеждает педагог. – Ну, закроете вы пединститут в городе Глухове. Но есть дети, для которых это единственная возможность получить образование. Не поедет он в Одессу, Киев или Харьков. Его родители получают пять-семь тысяч гривен в месяц. Что вы ему предложите? Шататься по дворам и спиваться?".

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В том, что массовое сокращение количества учебных заведений в Украине инициирует именно Всемирный банк, Спиваковский не верит.

"Недвижимость, вот ключевое слово. Кто-то у власти облизывается на хорошую недвижимость в неплохих местах. На территориях вузов можно столько жилья построить! Квадратные метры, гектары – двигатели прогресса. А не беспокойство о качестве образования. Закройте все, оставьте один Шевченко или Могилянку – они что, мгновенно в десятку лучших в мире войдут?" – говорит эксперт.

Владимир Спиваковский считает: количество высших учебных заведений не влияет на качество образования. А улучшить качество можно, пустив на украинский образовательный рынок конкурентов: "Недавно был в Албании – не самая богатая страна Европы, правда? Но иду по улице – филиал нью-йоркского университета, миланского, женевского... А мы не пускаем к себе чужие вузы – чтобы не было конкуренции, чтобы украинцам не с чем было сравнивать".

Полный текст интервью с Владимиром Спиваковским о болезненных вопросах высшей школы читайте в OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, восемь украинских вузов вошли в мировой список известной образовательной сети Quacquarelli Symonds – QS World University Rankings 2022, однако их места в этом рейтинге совершенно не радуют. Флагманы украинского образования, национальные государственные университеты, за поступление в которых сейчас борются десятки тысяч абитуриентов, не вошли даже в первые пять сотен.