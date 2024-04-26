Флаги на шпильках и пачки из-под сигарет: какие необычные вещи собирали дети в условиях дефицита в СССР

Советский Союз был страной не только ограниченных прав, но и тотального дефицита товаров. На магазинных полках нельзя было найти ни зарубежной современной техники, ни разнообразной качественной одежды на любой вкус, ни множества разновидностей детских игрушек.

Неудивительно, что в советские дети не знали, чем себя занять, поэтому искали развлечения в самых неожиданных местах. Об одном из них, а именно о коллекционировании, рассказывает OBOZ.UA.

Монеты

Коллекционирование монет в СССР было одним из самых распространенных увлечений, объединявших людей всех возрастов.

Чаще всего в коллекциях можно встретить монеты социалистических стран, фашистской Германии и Афганистана. Деньги из капиталистических стран были редкостью.

Значки

Значки являлись одним из самых популярных видов коллекционирования. Их дарили, покупали, меняли друг на друга. Существовали значки по любой теме: от портретов вождей и героев до изображений животных, цветов и мультфильмов.

Почтовые марки, открытки и календарики

Коллекционирование небольших бумажных изделий с картинками было тоже очень распространенным увлечением. Самым популярным был сбор марок. Однако если монеты или значки часто просто хранили в банках, то марки, как правило, бережно вклеивались в специальные альбомы, что делало из коллекционирования настоящее хобби.

Металлические модели и солдатики

У некоторых детей был целый автопарк из небольших моделей авто. В то же время кто-то собирал пластиковые или металлические фигурки солдатиков. Их можно было купить в тирах или кооперативных киосках.

Алюминиевые банки

Это были в основном импортные банки из-под пива, иногда из-под лимонада, ведь в СССР напитков в такой упаковке не выпускали.

Сигаретные пачки

Как бы странно это ни звучало, но дети действительно собирали пачки из-под сигарет. Их обычно наклеивали на куски картона или фанеры и вешали на стену. А из самых распространенных упаковок даже могли делать, к примеру, роботов.

Фотокарточки с западными актерами

Начиная со второй половины восьмидесятых, с распространением видеомагнитофонов, в СССР начали появляться маленькие черно-белые фотографии с изображением популярных на тот момент персонажей. Например со Шварцнегером, в качестве конана-варвара, Датч из "Хищника" и т.д. И хотя качество этих изображений было довольно низким, эти карточки ценились очень высоко.

Жестяные пробки от бутылок, этикетки, пуговицы.

В целом дети могли коллекционировать любой мелкий хлам, чтобы было чем заняться.

Складные ножи

Разновидностей складных ножей было множество. Все они были разных форм и цветов, поэтому вызывали любопытство не только у детей, но и у взрослых.

Ручки

Особенно ценились ручки, имеющие автоматические кнопки. Также иностранные экземпляры ценились больше, однако их все равно коллекционировали довольно редко

Фантики и вкладыши

Фантики от конфет были не просто мусором, которое выбрасывали после того, как съели. Их собирали, аккуратно разлагали в альбомы, обменивались ими с друзьями.

А у некоторых брендов, например в жевательных резинках Turbo были вкладыши с героями мультфильмов, машинками, животными и т.п., которые также представляли большую ценность для детей.

Наклейки

Привычные для нас наклейки, имеющие собственный лепкий слой были редкостью. Тогда они были из очень тонкого материала, очень легко смялись, а крепились на влажную поверхность. Чтобы ровно и осторожно их сохранять, нужны были незаурядные ювелирные навыки.

Вещи, сделанные собственноручно

Особенно умелые дети собирали экземпляры для своих коллекций своими руками. Это могли быть либо модельки чрезвычайно ценившихся самолетов. Или, например, домики из спичек.

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