Можно ли ходить на кладбище на Пасху и в Страстную неделю: объяснение

Традиции посещения могил близких людей в разные христианские праздники уходят в века. Однако до сих пор у людей возникают вопросы, касающиеся уместности таких визитов во время некоторых из них.

Пасха и Страстная неделя – это праздники с особым духовным значением. Поэтому OBOZ.UA рассказал о том, стоит ли во время них посещать своих умерших близких.

Страстная неделя

Поскольку в 2024 году Пасха выпадает на 5 мая, то Страстная неделя начинается 29 апреля. Эти дни были последними для Христа на Земле, прежде чем его распяли.

Страстная неделя считается временем, когда люди вспоминают о страданиях Иисуса Христа, поэтому священники не рекомендуют в этот период веселиться и развлекаться. Кроме того, не стоит ссориться, злословить и заниматься тяжелым физическим трудом.

В частности, в Страстную пятницу также запрещено работать с топором, шить, прясть и не рекомендуют петь. Однако по поводу посещения кладбища категорического запрета нет. Если человек чувствует, что у него есть потребность посетить умерших близких, он может это сделать, но это не рекомендуется.

Пасха

Пасха – это праздник, который символизирует победу жизни над смертью и освобождение от печали и скорби. Поэтому ни в день воскрешения Господнего, ни на следующей неделе ходить на кладбище нельзя.

Правда, посещение умерших на Пасху грехом не является, но в таком случае не стоит много унывать и плакать.

Если вы хотите посетить могилы умерших, то лучше сделать это во время так называемых Проводов или Радоницы. Это родительский день и первый день после Пасхи, когда совершается общецерковное поминовение умерших. В этом году Радоница приходится на 14 мая – первый вторник после Пасхи.

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