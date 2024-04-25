Чем почистить уличную мебель и заборы от ржавчины: простой способ

Металлическая мебель для внутреннего дворика – отличная инвестиция в качественную отделку и комфорт. Однако накопившаяся на столиках, качелях или стульях ржавчина может сделать все пространство запущенным и непривлекательным.

Пригодится экологическое и бюджетное средство, которое, вероятно, уже есть на вашей кухне. Чем почистить мебель и заборы от ржавчины, рассказало издание House Digest.

Необходимые ингредиенты

Белый уксус – эффективный, натуральный и бюджетный помощник по бытовым делам, станет идеальным решением. Он поможет очистить ржавую уличную мебель так, чтобы она сияла, как новая.

Прежде всего протрите мебель тканью из микрофибры, чтобы удалить поверхностную грязь и пыль. Затем подготовьте инвентарь:

белый уксус;

соль;

бутылку с распылителем;

металлическую щетку или стальную вату.

Пошаговая инструкция

Наполните бутылку с пульверизатором уксусом и добавьте одну-две чайные ложки соли. Соль повысит кислотность уксуса, что улучшит эффективность. Теперь сбрызните ржавую мебель раствором уксуса и оставьте на 15 минут. Возьмите выбранный инструмент для чистки и протрите поверхность, пока ржавчина полностью не отойдет. В зависимости от того, насколько сильно ржавчина въелась в поверхность, может потребоваться повторное нанесение средства и повторная чистка. Промойте мебель и протрите ее досуха полотенцем.

Почему ржавчину нужно удалять

Ржавчина – это химический процесс, возникающий, когда железо или сталь вступают в реакцию с влагой и воздухом, что приводит к коррозии. Если ее не контролировать, коррозия ослабит металл до уровня, когда он потеряет свою структурную целостность – это может даже повлечь за собой появление дыр в мебели.

Не забывайте накрывать или сушить металлическую мебель во время сезона дождей, чтобы вода не слишком долго взаимодействовала с металлом. Вы также можете покрасить уличную мебель, чтобы создать физический барьер, тем самым замедлив рост ржавчины.

Помните, что уксус и соль могут быть вредны для растений и почвы. Лучше распиливать средство на тротуаре, а не поливать ржавую мебель на газоне.

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