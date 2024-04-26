Ретроградный Меркурий закончился: какие знаки получат больше пользы

Недавно все знаки зодиака в какой-то степени испытывали трудности в общении, путешествиях, соглашениях и принятии решений. Это происходило из-за ретроградного движения Меркурия, однако 25 апреля этот период закончился.

Теперь, когда Меркурий пришел в норму, многие ощутят облегчение и улучшение во многих сферах жизни. Однако астрологи прогнозируют, что некоторые знаки зодиака окажутся в особо благоприятных условиях.

Овен

Недавнее солнечное затмение, вероятно, принесло немало изменений в жизнь Овнов. Это могло усилить влияние ретроградного Меркурия на вас, однако, наконец, испытания судьбы закончились.

Период прихода в чувство может показаться новым началом. Вы получите шанс поставить новые цели, составить новые планы и сконцентрироваться на себе и своей независимости. Пора браться за амбициозные проекты. Ваши усилия непременно принесут плоды.

Рак

Ретроградный Меркурий, вероятно, принес в жизнь Раков свою долю недоразумений и задержек, испытывая вашу стойкость. Теперь, когда космическая энергия меняется, все нормализуется и вы почувствуете покой. Отношения с коллегами и друзьями начнут улучшаться. Кроме того, вы начнете взаимодействовать с авторитетными лицами, что позволит вашим лидерским качествам проявиться.

Весы

Весы продемонстрировали невероятную стойкость и решительность во время непростого периода затмений и ретроградного Меркурия. Вы открыли в себе воина, признавая свою собственную силу и способности.

Если энергия в ваших отношениях была напряженной, то скоро все нормализуется, и вы почувствуете облегчение. Теперь вы можете с большим оптимизмом смотреть в будущее и готовиться к увлекательным дискуссиям, интересному отдыху и полезной активности.

Козерог

Козероги наконец-то вступают в период покоя и блаженства. После ретроградного Меркурия вы сможете вернуться в свое пространство и обрести стабильность там, где это больше всего нужно. Это подходящее время, чтобы наладить ваши отношения.

Затемнения подтолкнули вас к развитию и обучению, поэтому в скором времени вы начнете видеть личные трансформации. Козероги ощутят, что стали более связанными со своими творческими импульсами. Эти изменения согласуются с вашими стремлениями добиться успеха.

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