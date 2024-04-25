Изменят жизнь к лучшему: трем знакам скоро выпадет невероятный шанс

Телец – знак, который во всем ищет стабильность и надежность. Новый астрологический сезон принесет вожделенный отдых после всех потрясений, затемнений и ретроградов.

Астрологи подчеркивают, что Юпитер и Уран сойдутся в редком соединении в Тельце – это небесное событие происходит раз в 12 лет. Космическое выравнивание сочетает экспансивность и мудрость Юпитера со стремлением Урана к инновациям и переменам, вызывая всплеск творческой и трансформационной энергии. Новолуние в Тельце и полнолуние в Скорпионе будут побуждать прокладывать новые пути и избавляться от всего, что больше не способствует развитию.

Телец

Когда Солнце переходит в ваш знак, оно освещает ваш 1-й дом идентичности, предвещая период личной эволюции и самопознания. Обычно вы не любите внезапных изменений и трижды подумаете, прежде чем решиться на авантюру – впрочем, даже тогда вряд ли решитесь. Небесные транзиты в ваш сезон неизбежно принесут всплеск активности и будут побуждать к действиям.

Этот период сулит значительные возможности, которые могут проложить новые пути. Более того, когда Марс переходит из мечтательных вод Рыб в доминирующую сферу Овна, ваше желание исцелять и помогать другим будет расти. Это изменение активизирует альтруистические желания и проекты личного развития.

Лев

Сезон Тельцов освещает ваш 10 дом карьеры и публичного имиджа. На первый план выйдут вопросы заработка, профессионального роста, самореализации. Ваши идеи будут очень инновационными и креативными – их обязательно примут во внимание влиятельные люди, что приведет к стремительному росту карьеры.

Ожидайте прорывов и признания, к которому вы давно стремились. Однако полнолуние в Скорпионе подчеркнет необходимость баланса между вашими профессиональными усилиями и личной жизнью. Транзит Марса и Овна побуждает исследовать новые пути и использовать возможности, расширяющие ваши горизонты. Воспользуйтесь этим периодом мощного потенциала и направьте его в правильное русло.

Скорпион

Сезон Тельцов повлияет на ваш 7-й дом партнерства. Этот период сулит значительные изменения не только в вашей романтической жизни, но и в отношениях с близкими друзьями, деловыми партнерами и даже соперниками.

Соединение Юпитера и Урана в это время вдохновляет авантюрным духом. Новолуние в Тельце является идеальным моментом для установления новых намерений и определения перспектив. Подумайте, чего вы действительно хотите и чего требуете от своих связей. Полнолуние в Скорпионе, освещая ваш 1-й дом идентичности, приглашает к глубокому личному откровению.

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