Как почистить матовые кухонные шкафчики: не будет пятен и разводов

Регулярная уборка – залог не только эстетически привлекательного пространства, но и здоровье всей семьи. Бактерии и плесень на поверхностях могут вызвать ряд заболеваний – от дерматитов до болезней дыхательных путей.

Следует не забывать чистить кухонные шкафы. В целом, достаточно одного раза в месяц, но, конечно, если вы заметили жир или грязь, лучше удалить их как можно скорее. Эксперты рассказали, чем мыть шкафчики на кухне.

Как очистить кухонные шкафы

Этот лайфхак подходит для обычных и матовых кухонных шкафов. Сохранение привлекательности идеального матового покрытия требует дополнительных усилий, однако пригодятся подручные средства.

Что вам понадобится:

салфетка из микрофибры;

щетка с мягкой щетиной;

средство для мытья посуды;

пищевая сода;

белый уксус.

Пошаговая инструкция

Шаг 1

Когда дело доходит до чистки кухни, всегда лучше начинать с так называемой инвентаризации. Следует перебрать приправы и крупы в шкафах, перемыть стаканы и посуду.

"Вытрите пыль или мусор из кухонного шкафа с помощью чистой и сухой ткани из микроволокна или щетки с мягкой щетиной", – предлагает Эмили Беррон, специалист по уборке в Property Rescue.

Шаг 2

Теперь следует перейти к тщательной очистке поверхностей. Налейте в емкость теплую воду, добавьте несколько капель моющего средства. Для стойких пятен или разливов следует использовать смесь уксуса и соды. Мощная химическая реакция будет способствовать расщеплению молекул жира.

Шаг 3

Не менее важно очистить поверхности от моющих средств, чтобы предотвратить разводы. Убедитесь, что шкафы полностью высохли, прежде чем ставить посуду обратно. Избыток влаги может способствовать развитию плесени. Воспользуйтесь сухой тканью из микроволокна, чтобы собрать лишнюю влагу, и оставьте дверцу шкафа открытой, пока он полностью не высохнет.

Ранее OBOZ.UA отмечал, что хотя уксус и сода являются неизменными фаворитами в очистке и дезинфекции всех поверхностей, абразивные частицы и кислотная природа могут привести к повреждениям. Дополнить арсенал экологичных средств можно оливковым маслом. Как и где его использовать – читайте в материале.

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