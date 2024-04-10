Когда Вербное воскресенье 2024 в Украине: изменилась ли дата празднования

Вербное воскресенье – один из важнейших церковных праздников в году. Сегодня оно знаменует собой торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим.

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь, даты многих праздников изменились. Поэтому OBOZ.UA рассказывает о том, когда нужно отмечать Вербное воскресенье, и про традиции этого дня.

Когда Вербное воскресенье в 2024 году

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому даты большинства церковных праздников изменились. Однако Пасха и все сопутствующие даты зависят от лунно-солнечного календаря, так что на них это не повлияло.

Поскольку Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи, то в 2024 году по Юлианскому календарю она приходится на 28 апреля, а по Григорианскому – на 24 марта.

Традиции

Наши предки называли Вербное воскресенье Вербицей. Тогда это был народный языческий праздник, но со временем, с приходом христианства, он связался с входом Господа в Иерусалим.

Вероятно, вы не раз в жизни слышали поговорку "Не я б'ю, верба б'є, за тиждень – Великдень". Ива является непременным атрибутом празднования и символом здоровья, плодовитости, быстрого роста. Ее веточки сначала освящают в храме, а затем в шутку бьют ими родных, потому что считается, что это наделит их целебной силой.

Некоторые из освященных веточек также принято сажать в саду, на огороде или просто ставить в вазу. Люди верили, что они помогают защитить дом от воды и огня и дарят жителям крепкое здоровье.

Запреты

В Вербное воскресенье запрещено громко и пышно праздновать что-либо. Поэтому даже дни рождения или годовщины должны отмечаться скромно и тихо.

Также ни в коем случае нельзя злословить, ссориться, а также шить, вышивать, вязать и заниматься тяжелым физическим трудом.

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