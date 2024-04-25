Приводити или призводити? Как правильно сказать на украинском и в чем разница

Украинский язык не только мелодичен и богат, но и довольно сложен. В нем есть множество синонимов, схожих по значению или подобных по звучанию, но совершенно разных слов.

Не редко даже носители языка путаются и совершают грубые ошибки в своей речи. Об одной из них, связанной со словами "приводити" и "призводити", рассказал известный учитель и языковед Александр Авраменко.

На первый взгляд слова "приводити" и "призводити" кажутся синонимами, но на самом деле между ними есть существенная разница. От того, насколько правильно мы их употребляем, зависит смысл, понятность и эмоциональная окраска наших слов.

Призводити

Это слово используется только тогда, когда речь идет о том, что какие-то действия или бездействие вызовут нежелательные и негативные последствия. То есть "призводити" можно, к ссоре, драке, болезни, несчастному случаю и т.д.

Пример

Шкідливі звички призводять до погіршення здоров’я;

Непорозуміння призводить до сварки.

Приводити

Слово приводить может иметь несколько значений:

Отводить кого-то в определенное место

Батьки привели дитину до школи;

Собак не можна приводити до магазину.

Делать что-то

Мама попросила сина привести кімнату в порядок;

Лікар привів пацієнта до притомності.

Побуждать к действию

Жага до знань привела мене до школи;

Його привела сюди цікавість.

Украинский язык – удивительный инструмент, который дает нам возможность делиться мыслями и выражать свою идентичность. Однако, как и любой инструмент, она нуждается в умелом и внимательном использовании и заботливом отношении. Поэтому продолжайте его учить и совершенствовать.

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