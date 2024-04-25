Как избавиться от виноградного клеща: быстрый способ от опытных дачников

Уже с ранней весны у виноградарей начинается насыщенный сезон. Вылезают и клещи – лишь успевают распуститься листья, а вредители уже начинают их атаковать.

Виноградный паутинный (или войлочный) клещ приносит много вреда и может стать причиной ухудшения урожая. Как избавиться от вредителей на винограде – читайте в материале OBOZ.UA.

Какой вред от виноградного клеща

Паутинные клещи высасывают из растения листья, прокалывая листовую пластину. Если их вовремя не уничтожить, можно осенью и вовсе не дождаться урожая.

Клещи попадают на листья с ветром или переносятся с дождевыми каплями. Поселяются насекомые в старых необрезанных лозах и на почках. На одной почке может образоваться колония на тысячу особей, ведь вредители очень крошечны по размеру. Клещи имеют ядовитую для растений слюну, в которой содержатся ферменты. Эти вещества замедляют рост и деление клеток, что приводит к деформации листьев. Своеобразные ниши в листьях нужны клещам, чтобы откладывать личинки, что растут и размножаются с невероятной скоростью.

Первые признаки

Листья, пораженные паутинным клещом, имеют выпуклости характерного красноватого оттенка. Эти повреждения на оборотной стороне покрыты ворсистым налетом.

Внешне симптомы можно спутать с грибковой болезнью милдью. Чтобы провести диагностику, следует потереть ворсистый участок: при мучнистой росе налет легко снимается.

Как избавиться от паутинного клеща

Народные методы включают использование органических веществ, не наносящих вреда ни винограду, ни окружающей среде.

Пригодится луковая шелуха – из нее следует сделать настой. Через 2-3 дня после замачивания надо опрыскать листья и одревесневшие участки стеблей.

Бархатцы также помогут отвадить вредителей. На 10 л воды понадобится 1/2 ведра высушенных цветов. Настаивать раствор следует 2 дня, после чего добавить 50 г хозяйственного мыла. Налейте жидкость в пульверизатор и обработайте пораженные участки.

Отвар одуванчика готовится просто: 500 г свежей зелени нужно залить 10 л теплой воды. Выдержав 3 часа, жидкость нужно процедить и добавить мыльный раствор. Опрыскивать рекомендуют в момент образования почек и после цветения.

Отвар лекарственной ромашки – универсальное средство в борьбе с вредителями. 1 кг сухих цветов или 3 кг свежих нужно залить 10 л кипятка и настаивать около 16 часов. Перед опрыскиванием к отвару стоит добавить 40 г хозяйственного мыла и тщательно процедить.

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