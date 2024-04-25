Устойчива к изменениям климата и ароматна: как правильно посадить и ухаживать за липой

Липа – это не только красивое, но и полезное дерево, которое может стать украшением любого участка. Оно неприхотливо к условиям выращивания, а также хорошо переносит изменения климата.

Липа известна тем, что ее цветы, кроме того, что насыщают воздух приятным ароматом, еще и могут быть вкусным и целебным ингредиентом для приготовления отваров. О том, как посадить и ухаживать за этим деревом, рассказал Аgro Маркет.

Куда посадить липу

Липовые деревья могут произрастать довольно крупными, поэтому важно выбрать для них удачное место в саду, где они не будут мешать другим растениям.

Лучше всего для посадки выбирать участок, где будет полутень, однако липа может расти и на солнце, и в обычной тени.

Подготовка почвы

Почва для липы должна быть хорошо дренированной, питательной и иметь pH от 6,0 до 7,5. Перед тем, как сажать растение, место для посадки нужно прополоть от сорняков и убрать с него весь мусор и камни. Затем следует разрыхлить землю и добавить к ней органические удобрения.

Посадка липы

Высаживать саженцы дерева можно весной или осенью. Для этого нужно выкопать яму, которая в два раза больше корневой системы, поставить туда дерево и засыпать его питательной почвой.

Иногда молодые саженцы следует привязать к опоре, чтобы растение могло сформировать ровный ствол.

Уход за липой

Чтобы липа росла крепкой и здоровой, ей нужен регулярный полив в течение первых нескольких лет после посадки, ведь корневая система еще не достаточно хорошо развилась и не может самостоятельно снабжать ее достаточным количеством влаги.

Также не стоит пренебрегать подкормкой, особенно если почва бедная. Тогда необходимо использовать и минеральные, и органические удобрения.

Как правило, липы достаточно устойчивы к болезням, но это не означает, что они не могут быть поражены наиболее распространенными из них. Чтобы максимально обезопасить деревья, нужно обеспечить им хорошую вентиляцию и избегать полива сверху.

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