Вы будете удивлены: 11 вещей в доме, которые можно отмыть оливковым маслом

Хотя уксус и сода являются неизменными фаворитами в очистке и дезинфекции всех поверхностей, абразивные частицы и кислотная природа могут спровоцировать повреждения. Дополнить арсенал экологических и безопасных средств следует не менее эффективным компонентом – оливковым маслом.

Эта жидкость станет отличным средством для полировки и очистки поверхностей. Эксперты рассказали, что можно отмыть оливковым маслом в доме.

Нержавеющая сталь

Можно использовать оливковое масло для обработки нержавеющей стали, чтобы избавиться от пятен отпечатков пальцев. Просто налейте немного масла на губку, обработайте поверхность и вытрите ее бумажным полотенцем.

Кожаные изделия

Специалист Кара Гамбини из Texas Hill Country Olive Oil советует натереть оливковым маслом кожаные изделия. Этот процесс увлажнит изношенную кожу, чтобы она снова стала сияющей.

Изделия из чугуна

Нанесите тонкий слой оливкового масла на чугунные изделия – это поможет предотвратить ржавчину и сохранить посуду.

Удаление краски и смолы

Оливковое масло можно использовать для удаления пятен от краски. Вы даже можете объединить оливковое масло с пищевой содой, чтобы удалить смолу с тротуара, советуют эксперты.

Освещение раковины

Раковины из нержавеющей стали со временем могут потерять свой блеск, потускнеть, покрыться пятнами и разводами. Чтобы восстановить блеск, используйте полотенце из микрофибры, смоченное смесью лимонного сока и оливкового масла. Очистите поверхность круговыми движениями, затем тщательно промойте чистой водой. Оливковое масло очистит от грязи, а лимонный сок будет действовать как природное дезинфицирующее средство.

Следы от маркеров

Чтобы устранить следы от маркеров, смочите ватный тампон в оливковом масле и осторожно протрите им поверхности, предлагают специалисты Calibre Cleaning. В конце отделайте поверхность влажной тканью.

Полированная деревянная мебель

Деревянная мебель может потускнеть от износа, но оливковое масло поможет в этой ситуации. Возьмите немного оливкового масла, смешанного с уксусом, и вы получите идеальную полироль для древесины.

Наклейки

Лучший способ удалить липкие остатки из одежды или других поверхностей – это пропитать пятно оливковым маслом, советует Мария Муни, эксперт по уборке в Truly Free. Нужно только нанести небольшое количество масла, оставить его на несколько минут, затем осторожно оттереть клейкие остатки зубной щеткой или губкой.

Деревянные разделочные доски

Оливковое масло отлично подойдет для очистки разделочных досок и мясных блоков. Регулярно смазывая деревянные доски жидкостью, можно предотвратить их высыхание и растрескивание. Масло помогает питать и защищать древесину, обеспечивая лучшее состояние поверхностей.

Чистые столешницы

"Как шеф-повар, я использую оливковое масло для чистки или полировки определенных материалов, таких как нержавеющая сталь, мрамор или гранитные столешницы", – отметила Тамара Эрл, пекарь и шеф-повар из Delectablez. В отличие от традиционных магазинных средств масло придает блеск и идеально очищает поверхности без использования агрессивных химикатов.

Деревянная посуда

Оливковое масло также поможет восстановить деревянные кухонные лопатки или ложки. Нужно просто вымыть деревянную посуду, как обычно, а когда она высохнет, слегка смазать растительным маслом.

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