Как вырастить гигантскую ежевику: правила подкормки и обрезки

Кусты ежевики довольно неприхотливы в уходе. Они быстро растут, но для лучшего урожая и внешнего вида следует правильно сформировать крону. Обрезка является необходимым условием развития растения.

Дело в том, что старые ветви после плодоношения только забирают у растения полезные компоненты и соки. Как вырастить большую и вкусную ежевику на грядке и когда ее нужно обрезать – читайте в материале.

Уход за ежевикой

Корневая система у куста хорошо развита, но находится на малой глубине. Так что ежевике нужен тщательный полив. От недостаточного увлажнения листья будут засыхать, а об урожае придется забыть.

Важным шагом в уходе за кустом является его регулярная обрезка. При удалении лишних и сухих побегов молодые и сильные ветви быстро пойдут в рост.

Ежевика быстро разрастается, что приводит к плохой циркуляции воздуха между побегами. Куст просто не будет получать достаточное количество солнечного света для созревания ягод.

Правила обрезки

Обрезать ежевику нужно уже сразу после посадки. Побеги следует укоротить до 30 см над землей и очистить куст от тонких и слабых веток.

Весенняя обрезка необходима для улучшения плодоношения. Можно оставить до десяти годовалых веток по центру, укоротив их до 1,5 м. Вместо этого боковые побеги садоводы советуют обрезать до трех почек.

Начало июня – оптимальное время для последующей обрезки. Верховья следует укоротить на 5 см, а боковые побеги, имеющие высоту более 70 см – на 25 см. Это нужно для правильного формирования "скелета" ветвей для их пропорционального размещения.

Благоприятные дни

Садоводы и огородники часто используют лунный календарь, что помогает определять благоприятные дни для огородных работ.

Плодовые деревья и другие кустарники лучше обрезать 6, 7–8, 15–16, 18 мая.

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