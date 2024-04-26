Найдите метлу: хитрая головоломка для самых внимательных

В ежедневных тревогах и хлопотах важно находить время на отдых. И речь не только о релаксации тела – мозг также нуждается в перезагрузке. Идеальным вариантом досуга станут экспресс-головоломки.

В сети набирает популярность интересная головоломка, которая по силам только самым внимательным. Попытайтесь как можно быстрее найти метлу.

Головоломки не следует воспринимать только как детские забавки. Многочисленные исследования доказали, что интеллектуальные вызовы полезны и взрослым. С возрастом мозговые тренировки становятся необходимостью, ведь снижают риск деменции.

Головоломки помогают улучшить концентрацию, стимулировать внимательность и проверить остроту зрения. Эти задачи также полезны для улучшения когнитивных навыков.

Итак, попробуйте испытать свою наблюдательность и поищите на изображении метлу. На первый взгляд задача может показаться довольно простой, но заметить небольшую деталь среди красочного беспорядка на деревянном полу – задача со звездочкой.

Ученые отметили, что эти типы головоломок улучшают работу префронтальной коры головного мозга, которая контролирует когнитивные способности, включая мышление, принятие решений, концентрацию и решение проблем.

Согласно исследованиям, при выполнении подобных задач организм производит дофамин – химическое вещество, регулирующее память, концентрацию и улучшающее настроение.

"Работа над головоломкой укрепляет связи между клетками мозга, улучшает умственную скорость и является эффективным способом улучшить кратковременную память", – сообщает Progress Lifeline.

Удалось ли вам быстро найти метлу? Правильный ответ – ниже.

Ранее OBOZ.UA объяснял, что в отличие от визуальных экспресс-головоломок и оптических иллюзий, математические задачи требуют больше времени и усилий. Попытайтесь разгадать интересную арифметическую головоломку.

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