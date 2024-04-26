УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Найдите метлу: хитрая головоломка для самых внимательных

Алина Милсент
Жизнь
2 минуты
165
Найдите метлу: хитрая головоломка для самых внимательных

В ежедневных тревогах и хлопотах важно находить время на отдых. И речь не только о релаксации тела – мозг также нуждается в перезагрузке. Идеальным вариантом досуга станут экспресс-головоломки.

В сети набирает популярность интересная головоломка, которая по силам только самым внимательным. Попытайтесь как можно быстрее найти метлу.

Найдите метлу: хитрая головоломка для самых внимательных

Головоломки не следует воспринимать только как детские забавки. Многочисленные исследования доказали, что интеллектуальные вызовы полезны и взрослым. С возрастом мозговые тренировки становятся необходимостью, ведь снижают риск деменции.

Головоломки помогают улучшить концентрацию, стимулировать внимательность и проверить остроту зрения. Эти задачи также полезны для улучшения когнитивных навыков.

Итак, попробуйте испытать свою наблюдательность и поищите на изображении метлу. На первый взгляд задача может показаться довольно простой, но заметить небольшую деталь среди красочного беспорядка на деревянном полу – задача со звездочкой.

Ученые отметили, что эти типы головоломок улучшают работу префронтальной коры головного мозга, которая контролирует когнитивные способности, включая мышление, принятие решений, концентрацию и решение проблем.

Согласно исследованиям, при выполнении подобных задач организм производит дофамин – химическое вещество, регулирующее память, концентрацию и улучшающее настроение.

"Работа над головоломкой укрепляет связи между клетками мозга, улучшает умственную скорость и является эффективным способом улучшить кратковременную память", – сообщает Progress Lifeline.

Удалось ли вам быстро найти метлу? Правильный ответ – ниже.

Найдите метлу: хитрая головоломка для самых внимательных

Ранее OBOZ.UA объяснял, что в отличие от визуальных экспресс-головоломок и оптических иллюзий, математические задачи требуют больше времени и усилий. Попытайтесь разгадать интересную арифметическую головоломку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.