Как сделать, чтобы макияж не 'расплывался': полезные советы

Макияж – отличный способ подчеркнуть свои сильные стороны и скрыть недостатки. Однако многие женщины делают его только для особых событий, ведь в повседневной жизни он, как правило, не практичен.

Размазанная подводка, отпечатки туши под глазами и т.п. портят не только внешний вид, но и настроение. Поэтому визажистка Барбара Стоун дала отличные советы, которые помогут вам сделать стойкий макияж, который выдержит целый день.

Водостойкие продукты

Для того чтобы тушь лучше держалась на ваших ресницах, а подводка или карандаш для глаз не размазывались и не осыпались, можно использовать водостойкую косметику. Она, как правило, лучше держится на лице и переносит даже жаркую и влажную погоду.

Однако некоторые женщины не любят водостойкие средства, ведь они содержат полимеры и часто тяжелые химические вещества, которые могут вызвать аллергию и другие неприемлемые реакции организма.

Однако если вы действительно хотите отказаться от водостойкой туши и карандашей, это не значит, что вы не сможете сделать свой макияж более стойким.

Праймер

Если у вас жирный тип кожи, на улице жарко или вы просто используете насыщенный увлажняющий крем и SPF, то влага и кожное масло будут способствовать размазыванию и теней, и подводки, и туши. Поэтому перед тем, как делать макияж, следует нанести на веки основу под тени или праймер, поскольку он будет контролировать жирность вашей кожи и позволит косметике гораздо лучше держаться на лице.

Пудра

После того, как вы сделали макияж глаз, нанесите на них чуть-чуть полупрозрачной фиксирующей пудры, чтобы закрепить результат. После этого можно сделать еще один слой подводкой, тушью или карандашом для глаз, чтобы добавить макияжу четкости и яркости.

Также нанесите пудру под глаза, но только по линии нижних ресниц. Это поможет впитать излишки увлажняющего крема и предотвратить размазывание туши, теней и т.д.

Покупайте новую косметику

Когда срок годности косметики близится к концу, она теряет свои свойства, в частности, тушь начинает расслаиваться. Поэтому, если вы не уверены в том, что ваши косметические средства свежие, лучше их заменить.

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