Чистый четверг: что нельзя делать в этот день, все традиции праздника

Последнюю неделю перед Пасхой называют Страстной седмицей. В Чистый четверг завершают уборку в домах и во дворах, пекут паски, начинают готовить пасхальную корзину. В Страстную пятницу, самый скорбный день года, не принято заниматься домашними делами и другим физическим трудом.

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Чистый четверг еще называют Живным. По древним традициям, до восхода солнца следует искупаться, чтобы очиститься от бед и невзгод. Обо всех традициях и запретах этого праздника – читайте в материале OBOZREVATEL.

Чистый четверг

Чистый четверг – один из дней, которые еще называют "Великим трехдневием". Это последние дни перед Пасхой. В 2023 году православные верующие будут праздновать Чистый четверг 13 апреля.

Считается, что вода в этот день обладает целебными свойствами, так что издавна существовала традиция на рассвете окунуться в воду. Все члены семьи просыпались рано и мылись, чтобы очистить тело и дух от болезней. Эта традиция связана с событиями Евангелия. Именно в Чистый четверг состоялась Тайная вечеря Иисуса, во время которой он омыл ноги апостолам, показывая, что любовь – в жертвенности и служении.

Основные правила купания в Чистый четверг

В народе есть давние приметы и традиции, связанные с купанием в Чистый четверг. Говорили: кто не купался в Чистый четверг – у того весь год будут проблемы и болезни.

Перед купанием принято читать молитвы. А еще советовали умываться из серебряной ложки – это, по поверьям, принесет красоту и здоровье.

В Чистый четверг купаются, стоя в прохладной воде. Можно представлять, что льется не вода, а чистый свет – он смывает беды, очищает мысли и душу. Следует отметить, что вера – это не только форма обрядов. Важно, чтобы люди в этот день очистились духовно: покаялись, простили, не делали зла другим, были добрыми и милосердными.

Традиции Чистого четверга

Именно в Чистый четверг проводят генеральную уборку, занимаются стиркой, моют окна и полы, выбрасывают хлам и старые вещи.

Также начинают готовить паски, красить писанки и крашанки. Завершают вышивать пасхальные рушники, на видном месте ставят корзину, которую потом наполнят продуктами для освящения в церкви.

Приметы и запреты

В Чистый четверг нельзя ссориться и желать другим зла. Паски не принято начинать печь до того, как завершится уборка в доме. Верующие продолжают соблюдать Великий пост.

Есть даже народные приметы относительно того, какой получилась паска. Первая испеченная паска румяная, мягкая и ароматная – к добру в семье и успеху в делах. А если паска получилась сухой и твердой – к невзгодам и проблемам.

Накануне готовили особую четверговую соль. Для чего ее используют и как правильно приготовить – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, что класть в пасхальную корзину, а чего там быть не должно.

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