Чистый четверг-2023: как проходит праздник у католиков

В 2023 году католики будут отмечать Чистый четверг 6 апреля, а православные – 13 апреля. В этот день принято делать генеральную уборку в доме, мыть полы, окна, выносить мусор.

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В народе говорят, что к восходу солнца в Чистый четверг нужно принять душ, чтобы смыть весь негатив. О традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

История праздника

В Евангелии описаны события, предшествовавшие распятию Иисуса на Голгофе. В частности, Тайную вечерю, которая состоялась именно в Великий четверг. Это последняя прижизненная трапеза Иисуса и двенадцати апостолов.

Ужин называют тайным, потому что в Иерусалиме уже готовились к убийству Иисуса и разыскивали его. Иуда уже получил свои 30 сребренников за измену, и архиереи составили донос.

Иисус накануне казни показывал ученикам пример смирения и любви. По давней традиции, перед ужином принято было омывать ноги. Никто из апостолов не хотел этого делать для Иисуса. Они даже начали спорить, кто из них достоин большего уважения. Тогда Иисус сам омыл ноги апостолам, показывая, что любовь – в жертвенности и служении.

Народные традиции

Издавна говорили, что любая вода в Чистый четверг освящена небесами, поэтому она смывает все беды и болезни. Но священники отмечают, что вера – это не только форма обрядов. Важно, чтобы люди в этот день очистились духовно: покаялись, простили обиды, не делали зла другим, были добрыми и милосердными.

Во время купания в Чистый четверг молились о том, чтобы стать лучше и добрее, очистить не только тело, но и душу.

Девушки в древности добавляли в воду для купания любисток – он должен был привлечь красоту. По поверьям, кто не купается в Чистый четверг – обрекает себя на проблемы и несчастья на весь год.

Также принято окроплять освященной водой дом. В Чистый четверг нельзя ссориться.

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