Что класть в пасхальную корзину, а чего там быть не должно: список

Наполнять пасхальную корзину украинцы начинают заранее. По традиции, неизменными атрибутами являются паски, яйца и мясные блюда. Иногда верующие пытаются положить в корзину как можно больше продуктов. Освящать могут даже бананы, апельсины, спиртные напитки, шоколад.

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Издавна принято было наполнять корзину только исчерпывающим перечнем продуктов, запрещенных во время Великого поста. Об особенностях пасхальной корзины и о запретах, связанных с ней, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что можно класть в пасхальную корзину

Набор стандартных продуктов, которые кладут в корзину для освящения, неизменен на протяжении веков. Это паска, яйца, мясо, сыр и молоко.

Паска

Паска, по словам священников, имеет особое значение. Этот обрядовый хлеб символизирует воскресение Христа, освящать его надо, благодаря за надежду на вечную жизнь и победу над смертью. Паска является символом радости и освобождения. По событиям, изложенным в Новом Завете, накануне своей казни Иисус преломил хлеб и раздал его своим ученикам, поэтому паска – напоминание о царстве небесном и воскресении.

Обычно паски пекут в Чистый четверг или Великую субботу. В Страстную пятницу паски печь запрещено, ведь этот день считается скорбным.

Мясо и колбасы

На Пасху заканчивался Великий пост. Поэтому неизменным атрибутом корзины является мясо. Освящать можно колбасные изделия, ветчину, сало. Но кровянка – под запретом.

Яйца

Писанки и пасхальные яйца – символ возрождения. Наши предки часто красили яйца именно в красно-коричневый цвет, используя луковую шелуху.

Молочные продукты

По традиции, в корзину клали молоко, запеченный творог или масло. Можно также приготовить творожную паску.

Другие атрибуты

Обязательно в пасхальную корзину ставили свечу, которую зажигали, когда начиналось освящение. Свеча – символ света Иисуса Христа, озаряющего каждого человека.

Кроме того, во многих регионах в корзину ставили немного хрена. Священники говорят, что он напоминает о крепких корнях, которые дает человеку вера.

Какие продукты не советуют освящать

Алкогольные напитки

Во время пасхального богослужения можно заметить, что многие верующие приносят на освящение спиртные изделия. По словам священников, так поступать нельзя. Алкогольные напитки не освящаются.

Соль

Запрет ставить в корзину солонку – скорее народная традиция. Дело в том, что освящаемые на праздник продукты должны быть простыми и доступными для каждого. А вот соль издавна была символом состоятельности, позволить ее могли себе только богачи. Священники также не советуют освящать соль и перец, но это не строгий запрет. Некоторые люди верят, что освященная на Пасху соль обладает целебными свойствами.

Овощи и фрукты

Овощи и фрукты можно есть в пост, так что на Пасху их не принято освящать. Для них есть другой праздник – Яблочный Спас (19 августа).

Ножи и украшения

Иногда можно услышать мнение, что резать продукты на Пасху можно только освященным ножом. Однако этот ритуал является простым народным предрассудком. В корзину не следует класть острые и режущие предметы.

Если вы хотите освятить изделия из золота или серебра, сделайте это в другой день. Крестики, иконки, медальоны и другие религиозные украшения в пасхальную корзину класть не стоит.

Чем украсить пасхальную корзину

В качестве украшений подойдут:

цветы

ленты

сувениры с пасхальной тематикой (цыплята, ягнята, писанки)

вечнозеленые растения (ель, сосна, мирт)

пасхальный вышитый рушнык.

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Напомним, со 2 апреля у католиков началась Страстная неделя. OBOZREVATEL рассказывал о традициях и значениях каждого дня.

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