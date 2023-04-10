Неделя перед Пасхой: названия и значения каждого дня

После Вербного воскресенья для православных верующих наступил важный и скорбный период – Страстная седмица. Эти дни издавна проводили в молитвах и духовном очищении, большое значение уделяя милосердию и благотворительности.

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Страстная неделя в 2023 году продлится с 10 по 15 апреля. О традициях и названиях каждого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

Великий понедельник

Вся неделя посвящена подготовке к Пасхе. В Страстную неделю не гуляли свадьбы, не отмечали именины, не венчали молодоженов и не крестили детей. Слово "страстный" имеет значение "страдающий". В течение седмицы верующие вспоминают страсти Христовы – последние события, предшествовавшие его распятию.

По Евангелию, в эти дни Иисус пришел в Иерусалим, его предал Иуда за 30 серебренников, состоялась Тайная вечеря, суд и распятие Христа.

В Великий понедельник вспоминают Святого Иосифа. Его, как и Христа, предали люди. В этот день Иисус был у бесплодной смоковницы – символа того, какова становится душа человека при отсутствии веры, покаяния и добрых дел. Сухая сморковница олицетворяет фарисеев, верующих только напоказ, а не в сердце.

С понедельника начинают уборку в домах и во дворах.

Великий вторник

Великий вторник посвящен рассказам о Страшном суде. В этот день Иисус рассказывал ученикам о воскресении и прощении грехов.

Во вторник издавна принято было заниматься одеждой – стирали, гладили, шили. Также заканчивали вышивать пасхальные рушныки.

Великая среда

В этот день по Евангелию Иуда предал Иисуса. Верующие проводят среду в молитвах о искуплении и исповедуются.

Великий четверг

Говорят, в Чистый четверг нужно искупаться до восхода солнца, чтобы весь год быть здоровым. В этот день заканчивают уборку и начинают печь паски.

Страстная пятница

Страстная пятница – самый скорбный день года для верующих. В этот день Иисуса распяли на Голгофе.

Уборка, шитье, любая физическая работа в этот день под запретом. Христиане проводят Страстную пятницу в молитвах.

Великая суббота

Вечером в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Верующие вспоминают о погребении Иисуса. В церквях проходят последние богослужения.

Великая суббота заканчивается главным христианским праздником – Пасхой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нужно убрать из дома перед Пасхой.

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