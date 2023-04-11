Четверговая соль: как приготовить и использовать оберег

В Чистый четверг принято убирать в доме, выбрасывать мусор и избавляться от старья. В народе говорили, что вода в этот день имеет целебную силу, поэтому советовали искупаться до восхода солнца.

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После купания готовили особую четверговую соль. Для чего используют четверговую соль и как ее готовить – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое "четверговая соль"

По народным традициям, четверговую соль готовили в ночь с Великой среды на Чистый четверг. В 2023 году эти дни приходятся на 12 и 13 апреля. Наши предки cчитали, что очень важно придерживаться тишины во время приготовления.

Издавна соль готовили в печи, а затем, освятив в церкви, хранили у икон. По поверьям, четверговая соль обладает целебными свойствами. Она способна оградить от болезней, очистить организм и полезна при заболеваниях кожи. Четверговая соль имеет характерный черный цвет, что объясняется цепью химических реакций.

Садясь за пасхальный стол, такой солью посыпают яйца.

Затем соль можно использовать для купания новорожденного – по поверьям, ребенок будет расти сильным и здоровым. Девушки растворяли соль в воде и умывались ею, чтобы сохранить красоту. Путешественникам давали щепотку соли – для счастливой дороги.

Как приготовить четверговую соль

Рецепт 1. Соль с травами

Необходимые ингредиенты:

соль

черный хлеб

розмарин

мята

душица

мелисса

Хлеб нужно нарезать на куски и перемешать мякоть с водой. После этого добавляют соль и перетертые травы. Нужно выпекать в духовке, пока соль не почернеет. А после охлаждения ее просеивают и насыпают в специальные мешочки.

Рецепт 2. Соль с ржаной мукой

Необходимые ингредиенты:

соль – 1 кг

ржаная мука – 10 столовых ложек

В чугунной сковороде следует перемешать соль и подогреть ее на плитке. Перемешивая, читают молитву "Отче наш". Затем добавляют ржаную муку. После охлаждения соль просеивают и пересыпают в мешочки.

Рецепт 3. Соль с капустными листьями

Необходимые ингредиенты:

соль

листья капусты

Листья капусты измельчают с помощью блендера и смешивают с солью. Получившуюся смесь запекают в духовке при температуре 180°С в течение 40-60 минут. Охладив соль, насыпаем в мешочки или баночки для хранения.

Как святить четверговую соль

Порцию соли рекомендуют завернуть в кусок белой ткани и принести в церковь. Во время службы соль "зарядится" целебными свойствами. Можно освятить соль дома, Нужно зажечь свечу и читать "12 Евангелие". На ложку насыпают соль и проводят сверху над горящей свечой.

Кстати, верующие, соблюдающие пост, в субботу перед Пасхой максимально ограничивают себя в еде. Принято пить только воду, а пищу не употребляют до завершения ночного богослужения.

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