Будут ли выходные на Пасху-2023: окончательный ответ

Вскоре наступит один из самых любимых праздников украинцев – Пасха. Уже второй год мы отметим этот день в условиях полномасштабной войны.

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В 2023 году православные верующие будут праздновать Пасху 16 апреля, а католики – 9 апреля. Будут ли украинцы иметь дополнительные выходные и что об этом говорит Кодекс законов о труде, разбирался OBOZREVATEL.

Каждый год Пасху празднуют в разную дату. Это связано с периодом первого полнолуния после дня весеннего равноденствия. Верующие соблюдают Великий пост, который длится 7 недель. В этом году пост начался 27 февраля, а завершится 16 апреля.

Как и в прошлом году, у украинцев не будет привычных трех выходных дней из-за военного положения, которое 19 февраля было продлено еще на 3 месяца – до 18 мая. Несмотря на то, что в статье 73 КЗоТ установлен дополнительный выходной день в следующий после Пасхи понедельник, война внесла коррективы в жизнь.

В 2023 году 17 апреля не будет выходным днем. Однако работодатель по своему усмотрению и за свой счет может предоставить работникам дополнительный выходной – это не будет противоречить законодательству.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Пасхи у православных христиан, а также назвал даты праздника к 2030 году.

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