Что нужно убрать из дома перед Пасхой: три запрещенных вида вещей

В канун Пасхи, главного праздника весны, украинцы привыкли убирать в доме. Издавна по традиции пытались это сделать в Чистый четверг.

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В 2023 году Чистый четверг у православных верующих выпадает на 13 апреля. Согласно Евангелию, в этот день состоялась Тайная вечеря перед распятием. Иисус дал апостолам вино и хлеб, что стало прообразом первого таинства причастия. Верующие вспоминают о страданиях Христа, ходят в церкви и причащаются. Также начинают печь паски. Что нужно убрать из дома перед Пасхой, разбирался OBOZREVATEL.

Когда начинать уборку

Для христиан подготовка к Пасхе занимает не менее важное значение, чем сам праздник. В Чистый четверг по давним традициям делали уборку и начинали печь паски. Но убирать можно и в другие дни – понедельник, вторник или среду. Главное не делать этого в пятницу. Великая или Страстная пятница – скорбный день, когда Иисуса распяли на горе Голгофа.

Правила Пасхальной уборки

Перед Пасхой издавна очищали дом от грязи и хлама.

Есть три основных правила уборки в Чистый четверг:

Избавиться от старья в доме Очистить шкафы и полки от ненужных вещей Сделать генеральную уборку в тех местах, где убирают реже всего: вычистить грязь из-под холодильника, помыть диваны, протереть межплиточные швы в ванной комнате и т.д.

По поверьям, убирать нужно сверху (начать с очистки люстр и высоких полочек) и двигаться к полу.

Напомним, со 2 апреля у католиков началась Страстная неделя. OBOZREVATEL рассказывал о традициях и значениях каждый день.

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