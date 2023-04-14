Великая суббота: традиции и что нельзя делать в последний день перед Пасхой

После Страстной пятницы, самого скорбного дня года для верующих, наступает Великая суббота. Это последний день Страстной седмицы, которая заканчивается Пасхой.

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В 2023 году Великая суббота выпадает на 15 апреля. Издавна последний день перед Пасхой был символом добра, прощения и примирения. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

Великая суббота

В Великую субботу принято просить прощения у всех, кого могли нечаянно обидеть. Это одновременно скорбный (ибо распяли Иисуса) и радостный (ибо завтра будет самый главный праздник – Пасха) день для верующих.

Великая суббота – последний день поста, который продолжался 48 дней.

Традиции Великой субботы

Великую субботу еще называют Страстной или Тихой. Этот день проводили в молитвах и размышлениях. Издавна запрещалось устраивать шумные развлечения и ссориться.

Те, кто не успел приготовить паски и крашанки в Чистый четверг, готовят их в субботу.

Продолжаются последние приготовления к сбору пасхальной корзины. Ее наполняют основными атрибутами праздника – куличами, писанками и крашанками, добавляют мясные и молочные блюда, которые были запрещены во время поста. Издавна пасхальные корзины накрывали вышитыми полотенцами.

Наши предки украшали дома первой зеленью, ранними цветами и веточками вербы – символами возрождения и начала новой жизни.

В последний день перед Пасхой происходит восхождение Благодатного огня.

Вечером верующие идут на службу в церковь. После нее начинается крестный ход и пасхальная служба.

Освятив пасхальную корзину, верующие возвращаются домой и ложатся спать. А с самого утра в воскресенье начинается празднование. Все члены семьи собираются за праздничным столом, чтобы радоваться воскресению Христа.

Запреты Великой субботы

Один из основных запретов связан с разговением. Разговляться нельзя до воскресного утра.

Уборка в домах должна была закончиться еще в Чистый четверг, поэтому в Великую субботу нельзя заниматься физическим трудом и стиркой.

В этот день не принято крестить детей, устраивать громкие гулянья по поводу свадьбы или именин. Также нельзя пить алкоголь, рыбачить или охотиться.

В Великую субботу не ходят на кладбище и не поминают усопших. А если кто-то попросил о помощи – нужно обязательно помочь. В целом весь период Страстной седмицы посвящают благотворительности.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный список того, что можно класть в пасхальную корзину.

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