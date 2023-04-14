Страстная пятница-2023: что принято делать в самый строгий день поста

Продолжается Страстная седмица, и 14 апреля у православных верующих – самый скорбный день года. Именно в Страстную пятницу Иисуса Христа распяли на Голгофе.

Видео дня

Последняя пятница перед Пасхой считается самым строгим днем Великого поста. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Страстную пятницу верующие вспоминают страдания Иисуса и его последние дни земной жизни, в частности события в Гефсиманском саду, арест, суд и крестный путь. Говорят, что эти события были предсказаны многими ветхозаветными пророками и самим Иисусом.

Правила поста

Издавна принято соблюдать строгий пост – вплоть до полного отказа от еды. Верующие могли съесть немного хлеба и выпить воду после того, как вынесут плащаницу во время богослужения. Есть мнение, что отказ от пищи в Страстную пятницу поможет искупить грехи. А еще в народе говорят: тот, кто будет поститься от Чистого четверга до Пасхи, получит пророчество о своей смерти за три дня до нее.

Уборка и физический труд

В Чистый четверг заканчивают последние приготовления к Пасхе: убирают в доме и во дворе, моют окна, занимаются стиркой и другой домашней работой.

В Страстную пятницу нельзя убирать, работать, шить. По поверью, в этот день нельзя даже резать хлеб – нужно отламывать его руками.

Алкоголь

Наши предки приметили, что в Страстную пятницу нельзя употреблять ничего алкогольного. Суеверные люди верят, что тот, кто выпьет водку или что-нибудь спиртное в этот день – потом долго будет страдать от алкоголизма.

Огородные работы

Огородные работы откладывают на период после Пасхи. Нельзя брать в руки лопаты и грабли, втыкать в землю орудия труда или острые предметы, копать, сажать, окучивать. Говорят, что посаженные в Страстную пятницу растения не принесут урожая.

Можно ли печь паски в Страстную пятницу

Обычно паски пекут в Чистый четверг. Убрав в доме и прочитав молитву, хозяйки по давним традициям приступали к выпеканию пасок.

В Страстную пятницу не рекомендуют готовить еду, но многие занимаются выпеканием пасок. Священники говорят, что запретов на приготовление пасок в Страстную пятницу нет, главное, чтобы это не было связано с тяжелым трудом и не отвлекало от молитв.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Пасхальную ночь в Киеве верующие смогут находиться в храмах во время службы, но есть условия.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.