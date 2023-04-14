Пасха-2023 в Украине: все традиции главного церковного праздника

Приближается Пасха – самый большой христианский праздник, главный день года. В Украине его празднуют с соблюдением многих традиций. Существуют также определенные запреты.

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OBOZREVATEL рассказывает, как правильно отпраздновать Пасху. И что означают те или иные праздничные традиции.

Подготовка к празднованию

Пасха возникла путем сочетания языческих традиций празднования равноденствия, которые довольно органично соединились с символизмом праздника воскресения Иисуса Христа. Оба символизируют победу жизни над смертью, обновление и надежду.

Готовиться к празднованию Пасхи нужно всю Страстную неделю. За это время нужно убрать в доме и приготовить все основные праздничные блюда – пасхи и крашеные яйца.

Пасхальные яйца и пасхи символизируют собой победу жизни. Яйцо почитали, потому что оно является образцом того, как из неодушевленного предмета может появиться живой птенец. Пасхи же украшали фигурками цветов и птиц, а еще в тесто добавляли много яиц, чтобы оно имело желтый цвет – цвет солнца. Если тесто на пасху хорошо поднялось, а сама она как следует пропеклась, это считалось хорошей приметой на весь следующий год.

Кроме крашенок – окрашенных в один цвет яиц, в Украине также создавали к празднику писанки. Это яйца, разрисованные архаичными, еще языческими орнаментами с зашифрованным в них символизмом. Писанки считаются сильными оберегами.

Празднование Пасхи

К празднику нужно освятить корзину с продуктами. В ней обязательно должен быть пасха и крашеные яйца. Также в нее можно положить сыр и масло, колбасу и ветчину, хрен, соль и т.д. Этой пищей потом семья должна разговеться, завершив Великий пост.

Первым блюдом, которое нужно съесть во время пасхальной трапезы, должно быть яйцо – символ жизни. При этом все сидящие за столом могут сыграть в игру – по очереди стукаться своими крашенками. Чья уцелеет последней, тому должно везти весь год.

Накрытый праздничными блюдами стол держали готовым весь день. В Пасху принято ходить друг к другу в гости. К тому же, существует поверье, что тот, кто попробует 12 и более разных пасх, будет иметь удачу и здоровье вплоть до следующего праздника.

Также все соседи собираются в праздничный день на совместные гуляния. Годится петь, танцевать и развлекаться вместе. Скучать или быть одиноким в Пасху не должен никто.

Пасхальные запреты

В праздник существует едва ли не самый строгий запрет на любой труд. Пасха должна быть вся посвящена радости и отдыху. Если какую-нибудь домашнюю работу не удалось сделать до праздника, придется отложить ее на несколько дней.

В этот день не рекомендуют посещать кладбище. Поминальные дни начинаются через неделю после Пасхи. Тогда поход на могилы умерших родственников даже обязателен.

Не годится на праздник ссориться, ругаться или ругать детей. Особенно плохо проявлять негативные эмоции за праздничным столом.

Освященные в храме продукты выбрасывать нельзя. Ими лучше угостить кого-то, а еще лучше отдать нуждающимся.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный список того, что можно класть в пасхальную корзину, а чего там быть не может ни в коем случае.

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