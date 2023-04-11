Какой праздник отмечают 12 апреля: традиции и запреты на третий день Пасхальной недели

Продолжается Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой. 12 апреля православные верующие отмечают Великую среду. В этот день принято исповедоваться и каяться в грехах.

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Великая среда – предпоследний день, когда можно убирать в доме. Предпраздничные пасхальные приготовления завершаются в Чистый четверг, после которого наступает самый скорбный день в году – Страстная пятница. О традициях и запретах третьего дня Пасхальной недели – читайте в материале OBOZREVATEL.

Великая среда

Верующие вспоминают Иуду Искариота, предавшего Иисуса за 30 серебряников. Также чествуют Марию Магдалину, которая, согласно Евангелию, омыла ноги Христа и помазала их миром, таким образом подготовив его к погребению.

В Великую среду идут в храмы, чтобы исповедоваться и покаяться. Также есть традиция обливания святой водой – такой обряд символизирует очищение перед Пасхой. Но стоит заметить, что все обряды имеют смысл только тогда, когда сопровождаются истинной верой в сердце.

Хозяйки в Великую среду готовят ингредиенты для выпечки пасок, покупают последние атрибуты для окрашивания яиц и украшения пасхальной корзины.

Традиции и запреты

В Страстную неделю верующие соблюдают особо строгий пост. В Великую среду предусмотрено сухое питание.

Можно пить воду и есть:

хлеб

сырые овощи

сырые фрукты

мед

орехи.

Как и на протяжении всей Страстной седмицы, в среду нельзя праздновать свадьбу или именины, крестить детей, петь и танцевать. Женщинам не советовали заниматься рукоделием.

Злословить, конфликтовать и провоцировать ссоры также не стоит. Начинаются первые запреты касаемо тяжелого физического труда – в этот день нельзя рубить дрова.

Если кто-то попросил о помощи – нужно обязательно помочь. В Страстную в седмицу старались больше заниматься благотворительностью.

Погодные приметы

Холодная ночь и теплый день в Великую среду – хорошая примета. Значит, совсем скоро придет летняя жара.

Красный закат – к дождливой и ветреной погоде.

Играют грачи – тепла следует ожидать уже после Пасхи.

Кстати, в ночь с Великой среды на Чистый четверг издавна готовили четверговую соль. По поверьям, она обладает целебными свойствами. Зачем используют четверговую соль и как ее готовить – читайте в материале.

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