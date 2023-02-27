Когда празднуют Пасху в 2023 году: дата и будет ли выходной

Самый главный церковный праздник весны – Пасха. В этот день верующие вспоминают о воскресении Иисуса Христа и вознесении его на небо.

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Для Пасхи нет определенной даты, каждый год праздник зависит от лунного календаря, неизменным остается только день недели – воскресенье. Когда будут праздновать Пасху в 2023 году православные и католики и будут ли украинцы иметь дополнительный выходной, читайте в материале OBOZREVATEL.

На какой день выпадает Пасха в 2023 году

Дату Пасхи вычисляют в зависимости от первой полной Луны после дня весеннего равноденствия. Ближайшее воскресение к этой дате и будет Пасхальным. Если дата совпадает с еврейским праздником в Песах, Пасху переносят еще на одну неделю вперед.

В 2023 году православную Пасху отмечают 16 апреля. Католики будут праздновать ее 9 апреля.

Почему католики и православные имеют разные даты Пасхи

Все очень просто и, конечно, связано с календарями. Православные используют юлианский календарь, католики – григорианский.

Православную Пасху празднуют не раньше 4 апреля.

Иногда даты православного и католического праздника совпадают, но чаще разнятся на 1-2 недели. В 2025 году православные и католики будут праздновать Пасху в один день, 20 апреля.

Выходные на Пасху-2023

Так как Пасха выпадает на воскресенье, праздник Пасхи будет выходным днем. Но в связи с военным положением традиционный выходной в понедельник, 17 апреля, будет отменен.

Работодатель может по своему усмотрению предоставить рабочим выходной день.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Пасхи у православных христиан, а также назвал даты праздника к 2030 году.

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