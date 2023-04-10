Что категорически нельзя делать перед Пасхой: запреты Страстной недели

С 10 апреля у православных верующих начался важный период – Страстная неделя. Это последняя седмица перед Пасхой, которая включает Чистый четверг, когда состоялся Тайный ужин и Страстную пятницу – самый скорбный день года, когда произошло распятие Иисуса.

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Каждый день недели называется Великим. Этот период верующие проводят в молитвах и духовном очищении, вспоминают страсти Христовы – события, произошедшие в Иерусалиме в последние дни его земной жизни. В народе есть ряд запретов и примет, связанных со Страстной седмицей. О наиболее распространенных из них читайте в материале OBOZREVATEL.

Что советуют сделать в Страстную неделю

В период накануне Пасхи издавна большое внимание уделялось очищению. Поэтому верующие делали уборку в домах и во дворах, выбрасывали старье, мыли окна, готовили землю к посадке.

Лучший день для уборки – Чистый четверг. Говорят, что вода в этот день обладает целебными свойствами, поэтому следует обязательно искупаться до восхода солнца. Убирать можно и в другие дни Страстной седмицы – понедельник, вторник и среду.

А вот в Страстную пятницу делать физическую работу ни в коем случае нельзя. Этот день полностью посвящали молитвам, размышлениям и благотворительности.

В Чистый четверг или в Великую субботу обычно пекут паски и расписывают пасхальные яйца. Также заранее готовят пасхальную корзину.

Запреты и предрассудки Страстной недели

Страстная неделя – период строжайшего поста. В пятницу некоторые верующие отказываются от еды до вечера, а затем съедают ломтик хлеба и запивают его стаканом воды.

В канун Пасхи не принято проводить свадьбы, именины и другие праздники с музыкой и танцами. Последние дни перед Пасхой – скорбные.

Не следует также ссориться, злословить, клеветать на кого-то и злиться.

Нельзя отказывать в помощи. Следует проявлять милосердие и сострадание к ближнему и заняться благотворительностью.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, что нужно положить в пасхальную корзину, а чего там быть не должно.

Напомним, недавно в КГГА сообщили, каким будет комендантский час в Пасхальную ночь.

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