Что нужно первым съесть на Пасху: народная традиция

После Страстной недели, самого скорбного периода для верующих, наступает Пасха. В пасхальную корзину обычно кладут паски, писанки, крашанки, мясные продукты, сыр, молоко. Издавна говорили, что не следует освящать алкогольные изделия, овощи, фрукты и соль.

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Заканчивается долгий Великий пост, утром семьи собираются за праздничным столом и угощаются освященной едой. Что первым нужно съесть на Пасху – читайте в материале OBOZREVATEL.

Те, кто соблюдает пост, в субботу перед Пасхой максимально ограничивают себя в еде. Принято пить только воду, а пищу не употребляют до завершения ночного богослужения.

Бытует мнение, что нет никакой разницы, с какого продукта начинать пасхальную трапезу. Главное – чтобы блюдо было освящено.

На самом же деле по давним традициям, первым нужно съесть вареное яйцо, как главный символ праздника. А уже после крашанки едят паску, мясо, салаты и другие блюда. При этом совсем неважно, соблюдали ли вы пост или нет. Собираясь за пасхальным столом, каждый член семьи берет по яйцу. Затем крашанками слегка стучат друг о друга, чтобы скорлупа разбилась. По поверьям, чья крашанка окажется самой крепкой – у того будет счастье и благополучие в течение года.

Кстати, в Страстную неделю издавна не гуляли свадьбы, не отмечали именины, не венчали молодоженов и не крестили детей. Слово "страстный" имеет значение "страдающий". В течение седмицы верующие вспоминают страсти Христовы – последние события, предшествовавшие его распятию.

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