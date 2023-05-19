Когда коты чувствуют себя счастливыми: как угодить любимцу

Коты в большинстве своем имеют репутацию симпатичных, но требовательных животных, которые любят проявлять независимый нрав. На самом деле, все зависит от характера любимца и особенностей породы. Сиамские коты, например, очень ревнивы, а бенгальские не любят сидеть на руках и многие привычки переняли от своих диких предков. А вот сфинксы, тайские и беспородные кошки обожают своих хозяев. Они обычно ручные, спокойные, послушные и неприхотливые в пище.

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Угодить любимцу несложно – кошки улавливают эмоции человека и умеют быть благодарными. О простых способах сделать кота счастливым – читайте в материале OBOZREVATEL.

Базовые потребности

Специалисты рекомендуют подбирать рацион с учетом многих факторов:

возраста

веса

активности

предпочтений

состояния здоровья.

Сладости, острая, слишком соленая и жареная пища может привести к ряду заболеваний. В перечне продуктов, которые категорически запрещено давать котам, есть помидоры, лук, чеснок и блюда со специями. Они слишком перегружают желудочно-кишечный тракт.

Ветеринары говорят, что и сырую рыбу котам давать не стоит, по крайней мере, на постоянной основе. Есть несколько причин. В сырой рыбе могут быть паразиты, инфицирующие домашнего питомца. Кроме того, частое ее употребление приведет к почечным проблемам и мочекаменной болезни.

60% рациона кота должны составлять мясные продукты. Можно также готовить бульоны и разнообразные каши, в составе которых есть мясо и тушеные овощи.

Кстати, самая распространенная ошибка – кормить котов одновременно кормом и домашней едой. Да, вроде бы, и любимец доволен, и можно сэкономить бюджет, покупая корм не на ежедневной основе. Ветеринары предостерегают: так поступать нельзя. Для кота следует выбрать один режим питания: либо натуральные продукты, либо магазинные корма. Смешение приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Кошачий рацион должен быть сбалансированным и питательным.

Эмоциональная составляющая

Коты быстро привязываются к хозяевам и могут быть счастливы только тогда, когда чувствуют себя в безопасности. Важно, чтобы животное вам доверяло. Так что чаще проявляйте заботу и ласку к любимцу. Однако не слишком надоедаете: если кот явно показывает, что сейчас не хочет нежностей – не настаивайте. Коты умеют обижаться. Конечно, не надо бить четырехлапого и наказывать его физически. Если кот нашкодил – достаточно будет немного повышенного тона.

Комфорт и уют

Коты обожают спать, поэтому для счастья им нужно уютное место для отдыха. Это может быть специальная лежанка, коврик, подушка или даже кровать хозяина. Часто кошки выбирают неожиданные места: раковину, ванную, пол, подоконник или пространство под кроватью. Главное, чтобы животному было спокойно, безопасно и уютно.

Интересные игрушки

Коты, особенно в детском и молодом возрасте, очень любознательные и игривые животные. Чтобы любимец не унывал, приобретите для него интересные игрушки. Вариантов множество: от шариков и мышек до лазерных указок.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким образом коты благодарят хозяина и проявляют к нему благосклонность.

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