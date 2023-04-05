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Никогда не кормите этим кота: продукты, которые могут навредить

Алина Милсент
Жизнь
1 минута
2,3 т.
Никогда не кормите этим кота: продукты, которые могут навредить

Часто хозяева кормят своих питомцев тем, что едят сами. Или комбинируют – немного магазинного корма, немного домашних продуктов. Вроде бы и кот доволен, и не нужно слишком много денег тратить на постоянную покупку корма.

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Ветеринары предостерегают: смешивать домашнюю пищу и промышленные корма для животных нельзя. Это приведет к проблемам с обменом веществ и желудочно-кишечным трактом. Поэтому рекомендуют выбрать один вид питания – либо натуральные продукты, либо только корм. О том, чем нельзя кормить кошек, читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие продукты вредны для кошек

Если вы кормите питомца кормом, ветеринары не запрещают иногда угощать питомца куском мяса или сыра. А вот постоянное комбинирование приведет к болезням.

Кошек нельзя кормить:

  • сладостями
  • острой пищей
  • слишком соленой пищей
  • большим количеством жареного.

Категорически запрещают давать котам блюда, в составе которых есть помидоры, лук и чеснок. Специи и соусы очень перегружают желудочно-кишечный тракт.

Рыба – очень популярный продукт для кормления. И действительно, кошки обожают рыбу, но ветеринары призывают не давать ее животным на ежедневной основе или в больших количествах. Во-первых, в сырой рыбе содержатся паразиты. Во-вторых, регулярное ее употребление приводит к проблемам с почками и к мочекаменной болезни.

Чем можно кормить кота

Рацион питания кошек должен минимум на 60% состоять из мясных продуктов. Полезно варить бульоны или каши с добавлением тушеных овощей.

Выбирая натуральное питание, нужно убедиться, что ваш любимец получит необходимое количество витаминов и питательных веществ. Можно дополнить рацион аптечными витаминами.

Кормить кошек можно:

  • говядиной
  • кисломолочными продуктами
  • субпродуктами
  • растительными и животными жирами
  • яйцами
  • вареной рыбой
  • злаками, крупами
  • овощами (не помидорами).

Чтобы подобрать для питомца правильный и здоровый рацион, следует обратиться за советом к ветеринару.

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