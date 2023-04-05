Никогда не кормите этим кота: продукты, которые могут навредить
Часто хозяева кормят своих питомцев тем, что едят сами. Или комбинируют – немного магазинного корма, немного домашних продуктов. Вроде бы и кот доволен, и не нужно слишком много денег тратить на постоянную покупку корма.
Ветеринары предостерегают: смешивать домашнюю пищу и промышленные корма для животных нельзя. Это приведет к проблемам с обменом веществ и желудочно-кишечным трактом. Поэтому рекомендуют выбрать один вид питания – либо натуральные продукты, либо только корм. О том, чем нельзя кормить кошек, читайте в материале OBOZREVATEL.
Какие продукты вредны для кошек
Если вы кормите питомца кормом, ветеринары не запрещают иногда угощать питомца куском мяса или сыра. А вот постоянное комбинирование приведет к болезням.
Кошек нельзя кормить:
- сладостями
- острой пищей
- слишком соленой пищей
- большим количеством жареного.
Категорически запрещают давать котам блюда, в составе которых есть помидоры, лук и чеснок. Специи и соусы очень перегружают желудочно-кишечный тракт.
Рыба – очень популярный продукт для кормления. И действительно, кошки обожают рыбу, но ветеринары призывают не давать ее животным на ежедневной основе или в больших количествах. Во-первых, в сырой рыбе содержатся паразиты. Во-вторых, регулярное ее употребление приводит к проблемам с почками и к мочекаменной болезни.
Чем можно кормить кота
Рацион питания кошек должен минимум на 60% состоять из мясных продуктов. Полезно варить бульоны или каши с добавлением тушеных овощей.
Выбирая натуральное питание, нужно убедиться, что ваш любимец получит необходимое количество витаминов и питательных веществ. Можно дополнить рацион аптечными витаминами.
Кормить кошек можно:
- говядиной
- кисломолочными продуктами
- субпродуктами
- растительными и животными жирами
- яйцами
- вареной рыбой
- злаками, крупами
- овощами (не помидорами).
Чтобы подобрать для питомца правильный и здоровый рацион, следует обратиться за советом к ветеринару.
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