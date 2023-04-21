Какие коты самые ревнивые: топ-3 пород и фото

Кошки на первый взгляд меньше привязываются к своим людям, чем собаки. На самом деле, они просто иначе проявляют свою любовь. Проверить это легко, если оказаться в ситуации, когда на внимание главного для кота человека начнет претендовать другой человек или животное. В таком случае мурлыки способны на настоящие сцены ревности и могут даже проявлять агрессию к своим конкурентам.

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И отдельные породы обладают большей склонностью к такому поведению. OBOZREVATEL рассказывает о самых ревнивых котах.

Сиамская

Строптивость сиамцев стала легендой среди любителей кошек. Одно из проявлений этой строптивости – это именно склонность ревновать хозяина. Столкнувшись с этой эмоцией голубоглазые красавцы сдерживаться не станут и могут даже начать проявлять откровенную агрессию.

Британская

Милые плюшевые создания очаровывают своим умением быть преданными своим хозяевам. Обратная сторона этой медали – ревность. Обиженный британец может напакостить не только тому, кто разлучает его с любимым человеком, но и самому объекту своего обожания.

Сибирская

Эти большие пушистые коты отличаются высоким уровнем интеллекта и характером, похожим на собачий. Они очень преданы своему хозяину и вряд ли простят какие-либо посягательства на него. Особенно если речь идет о других животных. Впрочем, чужих людей сибиряки тоже предпочитают как минимум избегать, а часто просто не подпускать.

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