Какие кошки лучше всего умеют любить: породы и фото

Четырехлапые любимцы – это настоящие члены семьи, которые действительно искренне привязываются к своим хозяевам. Конечно, определенные породы котов могут быть независимыми, своенравными и не слишком ласковыми. Сиамские коты, например, очень ревнивы, а бенгальские не любят сидеть на руках и многое переняли от своих диких предков.

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Эксперты говорят, что некоторые породы проявляют больше нежности и любви к своим хозяевам. Многое зависит от характера конкретного животного – одни будут постоянно крутиться под ногами и требовать внимания, другие ведут более самостоятельный образ жизни и предпочитают, чтобы их лишний раз не трогали. Какие кошки самые ласковые – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сфинкс

Сфинксы – очень ручные, ласковые и добрые коты. Они отличаются сообразительностью и послушанием. Сфинксы любят "хвостиком" ходить за хозяином по квартире и очень расстраиваются, когда вынуждены надолго оставаться наедине. Они любят сидеть на руках и спать в постели с хозяином.

Тайская кошка

Представители этой породы обычно выбирают из семьи кого-то одного, кого считают настоящим хозяином и с кем предпочитают проводить больше времени. И дело здесь не в том, кто кормит кота или заботится о нем. Они просто на интуитивном уровне выбирают человека, с которым испытывает наибольшую связь. Это послушные, спокойные и ласковые кошки, любящие мурлыкать, сидя на коленях у хозяина. Они готовы круглосуточно проявлять ласку и любовь.

Беспородная кошка

Беспородные коты действительно считаются самыми добрыми, ласковыми и преданными. Они обычно ручные, менее требовательные, спокойные и уравновешенные. Они неприхотливы в еде и отличаются послушанием и сообразительностью.

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