Сами не пойдут на колени: какие породы кошек постоянно игнорируют людей

Беря кота домой, мы всегда надеемся, что он будет ласковым, с радостью станет приходить сам на руки и громко мурчать, когда его гладят. Как правило, так и бывает, но нередко оказывается, что кот предпочитает быть независимым созданием и неохотно идет не контакт. Особенно это касается представителей нескольких пород.

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OBOZREVATEL собрал пятерку таких видов кошек. Даже не пытайтесь усадить их себе на руки.

Бенгальская кошка

Совсем в недалеком прошлом предком этого роскошного животного был дикий бенгальский кот, поэтому представители породы до сих пор сохраняют столь высокий уровень независимости. Бенгалы очень активны, они предпочитают подвижные игры и наблюдение с расстояния. Купите такому коту много игрушек и побуждайте его к игре, так он будет с вами счастлив и может когда-нибудь сам придет побыть с вами рядом. Такое с ними тоже бывает.

Шотландская вислоухая

Это спокойное, исполненное чувства собственного достоинства создание. Шотландцы уравновешены, умны и просто обожают сложные игрушки, являющиеся вызовом для их интеллекта. Они очень сильно привязываются к людям, отдают хозяевам все свое сердце и от долгой разлуки могут даже впасть в депрессию. Но для того, чтобы почувствовать близость к своему человеку, скоттиш-фолду нужно определенное расстояние.

Мэйн-кун

Терпеливость пушистых великанов не имеет предела. Мэйн-кун может быть отличным семейным котом, ведь он способен спокойно переносить даже активные детские шалости. Но это будет именно проявление терпения, а не ласковости. По своей воле большой кот скорее ляжет возле вас и будет гипнотизировать своим выразительным взглядом, чем попытается разлечься на коленях. Впрочем, они не имеют ничего против поглаживаний своей роскошной шубы.

Британская короткошерстная

Особенностью породы является склонность к вокализациям. В репертуаре британцев немало звуков, в том числе очень громких. Поэтому приготовьтесь к тому, что, когда вы попытаетесь взять плюшевого кота на руки, он на вас накричит. Услышав такое предупреждение, немедленно отпускайте животное. Оно быстро успокоится и займет свое любимое место – где-нибудь неподалеку, откуда можно наблюдать за тем, чем занимаются люди.

Персидская кошка

Кошки этой породы не просто спокойны – их можно назвать самыми большими флегматиками среди всех домашних мурлык. Они вполне терпеливо относятся к процедурам по уходу за шерстью – вычесыванию и даже купанию. Но на руки без собственной воли не пойдут. Персы застенчивы, поэтому будут держаться на определенном расстоянии даже от собственного хозяина, что уж говорить о чужих людях. Это кошки, которых любят глазами.

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