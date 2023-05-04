Как благодарят коты: жесты, которые выдают расположение к хозяину

Не все коты склонны к активному проявлению чувств. Некоторые четвероногие имеют слишком своенравный и независимый характер, поэтому в обществе бытует стереотип, что коты – неблагодарные, привередливые и немного наглые создания, которые чувствуют себя настоящими хозяевами в доме.

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Никому еще не удалось точно разгадать язык животных. Но специалисты говорят: чтобы понять эмоции и чувства достаточно просто наблюдать за поведением животного. Какими жестами благодарят коты и как они показывают свою благосклонность, разбирался OBOZREVATEL.

Коты – не такие уж эгоисты, какими их рисуют. У них есть свои способы выразить благодарность. Многие аспекты поведения зависят и от породы. Меконг бобтейлы и редголы, например, очень общительны и контактны, они привязываются к хозяевам и любят ласку. А хауси и саваны могут проявлять агрессию, если трогать их, когда им этого не хочется, но это не значит, что животное не испытывает к вам теплых чувств.

Итак, приводим основные признаки того, что кот испытывает к вам благосклонность.

1. Первый и наиболее явный признак – мурлыканье. Коты мурлыкают, когда чувствуют себя в безопасности. Это также проявление удовольствия и расслабления.

2. Иногда кошки начинают вылизывать хозяевам пальцы или ладони. Это свидетельствует о проявлении привязанности и нежности. Любимец действительно вам доверяет.

3. Есть одно безошибочное проявление кошачьей благодарности, которое обычно не очень ценят люди. Благодарный кот начнет приносить вам подарки – мышей, птиц или пойманное на подоконнике насекомое. Игнорируя такое проявление любви, вы можете очень огорчить кота. Поэтому, попробуйте не кричать на любимца, когда увидите на пороге пойманную мышь.

4. Специалисты говорят, что привычка "метить" обувь или кровать – это тоже проявление своеобразной благодарности. Но это не точно – таким образом кошки могут и мстить за нанесенную им обиду.

Кстати, эксперты подобрали рейтинг самых послушных котов, с которыми легко найти общий язык. Какие коты быстро научатся ходить в лоток и не будут вредить в доме – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, зачем кот касается воды лапами перед тем, как пить.

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