Китайский способ выращивания рассады: помидоры будут крепче и не будут болеть

В последнее время появилось много информации о китайском способе выращивания помидоров. Эксперты говорят, что плоды вырастут крепкими, а рассада не будет подвержена болезням.

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По сути, китайский способ украинцы в народе называют черенкованием. OBOZREVATEL публикует пошаговую инструкцию популярного метода.

Шаг 1. Подготовка

Для посева выбирают только самые крупные семена, предварительно закаляя их в стимуляторе.

Кстати, огородники советуют прорастить семена перед посадкой. Следует подготовить мешочек из марли, положить в него семена и опустить в теплую воду. Замачивать семена более 12 часов не рекомендуют – они могут испортиться. Менять воду нужно каждые четыре часа.

Шаг 2. Посадка

Лучше всего сажать семена в емкости по схеме 4 см на 2 см.

Разложите семена Опрыскивайте их водой Присыпьте семена грунтом Накройте посевы пленкой

Также следует обратить внимание на благоприятные для посева дни по лунному календарю.

Шаг 3. Закаливание

На ночь томаты переносят в место с более низкой температурой (примерно на 4-5° C). Можно просто переставлять емкость ближе к окну.

Шаг 4. Пикирование

Именно в пикировании заключается основная изюминка китайского способа. По сути, это не пикирование, а черенкование. Как только рассада прорастет и появится 2-4 листика, их срезают ниже семидольных листьев, оставляя в почве корневую систему и пенек.

Шаг 5. Проращивание

Проращивать черенки советуют в воде или в почве. Огородники все-таки больше рекомендуют землю. Дело в том, что корни помидоров растут очень быстро и могут спутаться в воде.

После этого, обычно в мае, рассаду, выращенную по китайскому методу, высаживают в теплицы.

Стоит отметить, что в сети популярности набирает и немецкий способ выращивания томатов. Немцы используют необычное удобрение – рыбу. Она богата питательными микроэлементами, благодаря которым помидоры будут расти здоровыми и крупными. Немецкий способ имеет ряд преимуществ, в частности, вода и удобрения не растекаются и сразу поглощаются корнями.

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