newspaper
img

Китайский способ выращивания рассады: помидоры будут крепче и не будут болеть

Алина Милсент
Жизнь
1 минута
2,0 т.
Китайский способ выращивания рассады: помидоры будут крепче и не будут болеть

В последнее время появилось много информации о китайском способе выращивания помидоров. Эксперты говорят, что плоды вырастут крепкими, а рассада не будет подвержена болезням.

Видео дня

По сути, китайский способ украинцы в народе называют черенкованием. OBOZREVATEL публикует пошаговую инструкцию популярного метода.

Шаг 1. Подготовка

Для посева выбирают только самые крупные семена, предварительно закаляя их в стимуляторе.

Кстати, огородники советуют прорастить семена перед посадкой. Следует подготовить мешочек из марли, положить в него семена и опустить в теплую воду. Замачивать семена более 12 часов не рекомендуют – они могут испортиться. Менять воду нужно каждые четыре часа.

Шаг 2. Посадка

Лучше всего сажать семена в емкости по схеме 4 см на 2 см.

  1. Разложите семена
  2. Опрыскивайте их водой
  3. Присыпьте семена грунтом
  4. Накройте посевы пленкой

Также следует обратить внимание на благоприятные для посева дни по лунному календарю.

Шаг 3. Закаливание

На ночь томаты переносят в место с более низкой температурой (примерно на 4-5° C). Можно просто переставлять емкость ближе к окну.

Шаг 4. Пикирование

Именно в пикировании заключается основная изюминка китайского способа. По сути, это не пикирование, а черенкование. Как только рассада прорастет и появится 2-4 листика, их срезают ниже семидольных листьев, оставляя в почве корневую систему и пенек.

Шаг 5. Проращивание

Проращивать черенки советуют в воде или в почве. Огородники все-таки больше рекомендуют землю. Дело в том, что корни помидоров растут очень быстро и могут спутаться в воде.

После этого, обычно в мае, рассаду, выращенную по китайскому методу, высаживают в теплицы.

Стоит отметить, что в сети популярности набирает и немецкий способ выращивания томатов. Немцы используют необычное удобрение – рыбу. Она богата питательными микроэлементами, благодаря которым помидоры будут расти здоровыми и крупными. Немецкий способ имеет ряд преимуществ, в частности, вода и удобрения не растекаются и сразу поглощаются корнями.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем посыпать землю перед высадкой овощей, чтобы получить богатый урожай.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.