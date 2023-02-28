Рассада будет идеальной: какие семена нужно замочить перед посадкой

Вскоре придет время сеять семена на рассаду. В зависимости от природных условий и высадки в теплицы или на грядки следует соблюдать важные советы, чтобы вырастить щедрый и вкусный урожай.

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Чтобы рассада была идеальной, нужно прежде всего обратить внимание на процесс замачивания. Какие семена необходимо замочить перед посадкой, а какие – категорически запрещено, читайте в материале OBOZREVATEL.

Нужно ли замачивать семена помидоров

Опытные огородники советуют замочить и прорастить семена помидоров перед посадкой.

Готовим специальный мешочек из марли, кладем в него семена и опускаем в воду. Она не должна быть холодной или горячей, оптимальная температура +20+25 °C. Не следует долго держать семена в воде. Если замачивать семена более 12 часов, они испортятся. Не забывайте менять воду – делать это нужно с интервалом в 4 часа.

Чтобы семена быстрее проклюнулись перед высадкой, их тоже советуют замочить. В неглубокую тарелку кладем марлю, насыпаем наверх семена. Заливать водой не нужно, но марля должна быть влажной. Держать семена на влажной марле следует, пока они не проснутся.

Как замачивать перец

Для замачивания перца нужно взять более теплую воду, температурой +40 °C. Это объясняется тем, что семена перца имеют более жесткую оболочку.

Чтобы замочить семена перца, вам понадобится термос. Семена нужно завернуть в марлю и опустить мешочек в термос. Обязательно завяжите узелок, чтобы семена не рассыпались. Оставьте их в термосе примерно на 12 часов.

Не нужно извлекать семена из мешочка, чтобы просушить. Выждав, пока основная вода стечет, положите их на лист бумаги, а лист бумаги – на батарею. Делать это следует осторожно, чтобы семена не пересушились. Как только семена высохнут, можно начинать сеять рассаду.

Как замачивать морковь, петрушку и сельдерей

Семена заматываем в холщовый мешочек и держим его под струей воды температурой +50+60 °C. Двадцати минут будет достаточно.

Затем еще 2-3 суток держите семена замотанными во влажную ткань. Оно должно набухнуть. После просушки можно сеять в землю.

Стоит ли замачивать бобовые

Фасоль, горох и бобы ранней посадки эксперты замачивать не стоит. А поздние сорта – можно.

Замочив семена в воде следует держать их во влажном полотенце 2-3 дня. Высаживать его можно, как только увидите ростки.

Лайфхаки для замачивания кабачков, огурцов и тыквы

Возьмите неглубокую тарелку и кусок ткани. Сложите ткань вдвое, посредине положив семена и обильно смочив нижнюю часть. Ткань должна всегда быть влажной, чтобы семена хорошо набухли.

Чтобы семена начали прорастать, следует подождать примерно неделю.

Какие семена категорически нельзя замачивать

По словам экспертов, замачивать нельзя:

капусту

салат

брюкву.

Эти культуры следует сеять сухими.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем посыпать землю перед высадкой овощей, чтобы получить богатый урожай.

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