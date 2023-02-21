Посевной календарь на 2023 год: какие дни подходят для работ на земле

Посевный календарь, естественно, не гарантия хорошего урожая, но опытные садоводы и огородники не рекомендуют недооценивать его влияние на рост и развитие растений. Правильный полив и удобрения для рассады важнее благоприятного дня фазы Луны.

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Ученые давно доказали, что Луна действительно оказывает влияние на жизнь на нашей планете. Какие дни благоприятны для посева растений и работ на земле, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как фазы Луны влияют на растения

Фаза Новолуния

На Новолуние издавна ничего не сажали. Никаких удобрений, посевов, посадок, размножения – период, когда Луна не видна на небе, считался совершенно неблагоприятным для огородничества. Единственное, что можно сделать обрезку или профилактическую обработку в саду. А еще издавна именно в фазу Молодого человека собирали лекарственные травы – так, по поверьям, они становились целебными.

Растущая фаза Луны

На растущую луну сажают овощи, зелень, травы, декоративные культуры. Но будьте внимательны – овощи советовали сажать только те, которые растут над землей.

В этот период можно удобрять растения, насыщать землю удобрениями и заниматься размножением растений.

Фаза полной Луны

На Полнолуние не советовали собирать урожай. Можно делать все, что связано с размножением и обрезкой растений. Следует также позаботиться об обработке растений от вредителей.

Фаза спадающей Луны

Четвертую фазу еще называют фазой щербатой или гнилой Луны. В этот период обращают внимание на корневую систему растений. Советуют сажать клубни, луковые растения и корнеплоды. Можно заниматься подкормкой и обрезкой растений, принимать меры по защите от вредителей. Также это подходящее время для сбора урожая.

Плодородные и неплодородные периоды

Со сменой фаз Луны изменяются и знаки зодиака, в которых находится небесное тело.

Есть две категории знаков: плодородные и неплодородные.

В периоды плодородных знаков советуют сажать любые виды растений, заниматься удобрениями, подкормкой, обработкой. Плодородными считаются следующие знаки: Телец, Рак, Скорпион, Козерог и Рыбы.

Неплодородные знаки, соответственно, неблагоприятны для огородных работ – это Овен, Близнецы, Лев, Дева, Стрелец, Водолей.

Эксперты говорят, что влияние знаков зодиака носит условный характер, фаза Луны – более важный аспект.

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