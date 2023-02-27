Чем посыпать землю перед посадкой овощей: урожай станет гигантским

Посевной сезон быстро приближается, а по прогнозам синоптиков, весна в 2023 году будет ранней и очень теплой. Так что уже в начале марта можно начинать удобрение земли.

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Некоторые удобрения, например, древесная зола для подкормки растений, не всегда приносят ожидаемую пользу. Чем лучше удобрять почву перед посадкой овощей, разбирался OBOZREVATEL.

Удобрения из перегноя

Многие огородники часто не обращают внимания на то, что свежим навозом нельзя удобрять почву. Рассада может погибнуть из-за слишком концентрированного состава навоза.

Чтобы удобрить землю перегноем, следует распределить его по грядке с помощью граблей. Следите, чтобы не было больших кусков – их нужно разбивать. Относительно пропорций эксперты советуют на 1 кв.м земли использовать 7-10 л перегноя.

Перегной идеально подойдет для здорового роста огурцов, баклажанов, тыквы, плодовых деревьев и ягодных кустов.

Удобрения из соли

Где только не используют поваренную соль – и в огородничестве тоже. Ею даже просто посыпают землю. Соль будет отпугивать улиток и кротов, защитит рассаду от фитофтороза и повысит плодородие почвы.

Только не бросайте слишком много соли на грядки – засоленные почвы не будут давать хороший урожай. На 1 кв.м достаточно маленькой горсти соли.

Удобрение солью полезно делать после дождя, или следует полить землю после посыпания. Некоторые эксперты считают, что, удобряя солью, можно даже улучшить вкус помидоров, свеклы, моркови и картофеля.

Компостные удобрения

Компост советуют брать зрелый, ведь в свежем слишком много азота. Это удобрение нужно добавлять на грядки, где растут кабачки, капуста, редис, клубника и огурцы.

С помощью компоста можно сделать почву рыхлой. Он также привлечет дождевые черви, которые полезны для посевов.

Процедура проста. Компост следует разбрасывать на грядке, а затем перекопать землю. Делать это нужно раньше времени – примерно за месяц до посадки рассады.

Минеральные удобрения

"Народные" средства не всегда помогают повысить плодородие почвы, поэтому можно купить в специализированных магазинах азотные, фосфорные или калийные удобрения. На упаковках средств обычно указывают, для каких почв и для выращивания овощей следует применять удобрения.

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