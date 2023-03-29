Как сажать помидоры, чтобы получить невиданный урожай: немецкий способ

Весна – самый горячий сезон для огородников, ведь нужно принять все необходимые меры, чтобы осенью и в конце лета получить щедрый вкусный урожай. Уже в середине апреля начинают высаживать рассаду помидоров на грядки или в теплице.

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Слишком рано высаживать помидоры в открытую почву не следует – заморозки могут испортить рассаду. Важно высчитать, чтобы до высадки рассады на грядке прошло от 52 до 58 дней, но планировать дату необходимо и с учетом сорта. Есть один давний немецкий способ, гарантирующий качественный урожай. OBOZREVATEL разбирался, в чем его особенность.

Немецкий способ посадки помидоров

Немцы используют необычное для украинцев удобрение – рыбу. Она богата питательными микроэлементами, благодаря которым помидоры будут расти здоровыми и крупными.

Следует взять большие пластиковые ведра без дна и зарыть в землю примерно на 2/3 от их общей высоты. Таким образом формируем лунку, которую нужно хорошо полить.

Затем на дно каждой лунки кладем по 2 маленькие рыбины. Далее – размещаем в лунке рассаду и присыпаем грунтом.

Немецкий способ имеет ряд преимуществ:

вода и удобрения просачиваются прямо в корни и не растекаются по бокам

пластиковые ведра – дополнительная защита от вредителей

Кстати, помидоры любят и удобрение из корицы. В 1 литре теплой воды разводим 1 чайную ложку корицы. Настояв раствор 1-2 дня, можно поливать рассаду.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда и как нужно пикировать рассаду помидоров.

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