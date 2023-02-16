Когда начинать сеять помидоры на рассаду: как добиться хорошего урожая

Помидоры, выращенные на собственной грядке, имеют более насыщенный вкус и аромат, чем купленные в супермаркете. Конец зимы – идеальное время, чтобы подготовиться к началу выращивания рассады.

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Следует учесть климатические условия посадки и особенности сорта помидоров, а также свериться с посевным календарем. Как добиться хорошего урожая и когда начинать сеять помидоры, читайте в материале OBOZREVATEL.

Чем полезны помидоры

Помидоры богаты витаминами С, А и К, а также калием и бета-каротином.

Витамины А и С полезны для иммунной системы, витамин К необходим для укрепления костей. Калий влияет на работу сердца и сосудов и необходим для поддержания нормального давления.

Бета-каротин важен для поддержания здоровья кожи, укрепляет иммунную систему и является мощным антиоксидантом.

Когда сеять помидоры

Для каждого региона Украины период посадки будет разным. В южных регионах и в Крыму февраль – это почти весна. Поэтому южане уже в конце зимы активно занимаются рассадой. Первые саженцы в теплицы или открытый грунт высаживают уже в апреле.

В центральной Украине и в мае иногда бывают заморозки. Посадку в открытый грунт проводят в конце весны или даже в июне.

В северных областях климатические условия холоднее, поэтому в ранней посадке нет никакой необходимости.

Какие сорта выбрать

Ранняя рассада – не гарантия хорошего урожая. Следует обратить внимание на сорт. Быстрорастущие сорта будут испытывать недостаток света и площади, ожидая пересадки на грядку или в теплицу.

Эксперты советуют подробно изучить упаковку с семенами. Помидоры бывают поздними, средними и ранними.

Благоприятные дни

Подытоживая вышеуказанные аспекты, огородники рекомендуют сажать помидоры на рассаду в последние дни февраля, в начале марта и до конца апреля.

Важно высчитать, чтобы до высадки рассады на грядке прошло от 52 до 58 дней. Планировать дату необходимо с учетом сорта, климатических условий и прогнозов погоды.

Рассада, которая перед высадкой переросла, будет чувствовать себя слабой и болезненной в открытом грунте, поэтому не следует сажать семена слишком рано.

Как правильно сажать помидоры

Помидорам нужно достаточное количество света и влаги, поэтому если в вашем помещении сухо – установите увлажнитель.

Помидоры сажают как в стаканчики, так и в большие горшки. Емкость следует наполнить грунтовой смесью и увлажнить.

Сделав бороздки на расстоянии каждые 3-4 см, выложите семена. Важно, чтобы между семенами было расстояние примерно 1 см. В стаканчики сажают по одной семечке. Затем сверху засыпают слоем почвы в среднем толщиной 1 см.

Уже через 5-6 дней вы увидите первые ростки – тогда можно выносить рассаду на свет.

Ранее OBOZREVATEL публиковал посевной календарь на февраль 2023 года.

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