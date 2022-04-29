Солнечное затмение 30 апреля будет знаковым для Украины, а 9 мая – важным днем: астролог дала оптимистичный прогноз

В субботу, 30 апреля, произойдет солнечное затмение, которое будет иметь большое влияние на Украину. Этот важный и ответственный период каждый сможет использовать для того, чтобы приблизить победу нашей страны над рашизмом.

Об этом говорится в астропрогнозе Елены Осипенко. По словам астролога, солнечное затмение станет знаковым для Украины, а 9 и 16 мая будут являться важными датами.

30 апреля в 23:43 по киевскому времени состоится частное солнечное затмение. А уже через 15 дней после этого, 16 мая, наступит полное лунное затмение. Как объясняет Осипенко, это суперлуние будет влиять на всех людей максимально интенсивно. Кроме того, срединным днем между затемнениями является 9 мая, в этот момент состоится точная фаза первой четверти Луны. Все эти даты и будут знаковыми для Украины.

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"За неделю до 30 апреля начинается условный коридор затмений, и через неделю после затмения нужно с особым вниманием относиться к принятию важных решений. В этот период ухудшается эмоциональный фон и нарастает тревожность, может увеличиться количество аварий и травм", – рассказывает Осипенко.

Считается, что затмение – это начало нового этапа для всех жителей планеты, которое говорит о кардинальных изменениях в течение года. При этом это могут быть как потери, так и прогресс.

Для Украины это космическое событие будет благоприятным, ведь оно гармонирует с ее гороскопом.

"Настанет период коммуникаций, разработки и подписания важных документов в течение полугода до следующего солнечного затмения (оно ожидается в октябре). Состоится расширение сети контактов, появятся новые деловые партнеры, пройдут важные переговоры, и хотя договоренности будут временными, но достаточно надежными", - заявила Осипенко.

Поскольку это знаковое солнечное затмение произойдет в стабильном Тельце, оно может помочь Украине заложить программу мира, а значит остановить войну и убийство людей.

"Весь период в течение следующих шести месяцев и даже года будет особенно благоприятным для контактов с зарубежными партнерами и получения от них финансовой поддержки. Украина может ожидать удачных переговоров, сотрудничества, заключения договоров и открытия новых перспектив", - рассказывает астролог.

Также она дала советы украинцам, как сделать так, чтобы их стремления к миру и победе над врагом осуществились.

"Я считаю, что знаковое солнечное затмение вселенная дала нам, украинцам, для помощи, чтобы мы укрепили свою абсолютную веру в победу", - подытожила Осипенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, война России против Украины, которую развязал глава Кремля Владимир Путин, может затянуться. Но в мае будет "ключевая" дата, которая предопределит дальнейшее развитие событий.

Астролог Наталья Нестеренко заявила, что Украина в апреле-мае 2022 года будет вести тяжелые переговоры с Россией о прекращении войны, но противник попытается выжать максимум из ситуации на фронте, что негативно повлияет на диалог сторон. Однако уже вскоре война в Украине может перейти в менее агрессивную фазу.

Астропсихолог Валентина Виттрок отметила, что президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, скрывает свою настоящую дату рождения, чтобы никто не мог понять, что его ждет. Однако наиболее подходящая его психотипу дата – 7 октября 1950 года.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчество провидца пересмотрели.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка заявила, что Украина до конца года окончательно вырвется из-под влияния России, но победа в войне будет омрачена потерями. Военные действия могут затянуться.