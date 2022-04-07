Войну в Украине могут 'поставить на паузу': астролог дала прогноз и рассказала, чем это грозит

Украина в апреле-мае 2022 года будет вести тяжелые переговоры с Россией о прекращении войны, но противник попытается выжать максимум из ситуации на фронте, что негативно повлияет на диалог сторон. Однако уже вскоре война в Украине может перейти в менее агрессивную фазу.

Об этом заявила астролог Наталья Нестеренко. По ее словам, войну в Украине могут "поставить на паузу", что будет связано с сильной поддержкой Киева западными союзниками. Однако все договоренности, достигнутые в этот период с Россией, не будут действенны.

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Астролог отметила, что второй раунд переговоров будет идти в июле-августе, но тогда ситуация может кардинально измениться из-за вмешательства в процесс США и НАТО.

Третий этап переговорного процесса состоится в конце 2022 – начале 2023 года, когда начнется крах путинского режима и будет точно окончена российская агрессия.

По словам Нестеренко, пока трудно сказать, будут ли идти военные действия в течение всего года, ведь есть несколько сценариев развития событий. Война может быть приостановлена в апреле-мае, но в июле-августе произойдет эскалация, после чего вмешаются США и НАТО.

Другой сценарий – Россия сорвет апрельские договоренности в середине или конце лета и начнет агрессию против стран НАТО, что грозит глобальной войной.

Как сообщал OBOZREVATEL, победитель "Битвы экстрасенсов" Максим Гордеев заявил, что в апреле 2022 года ситуация в Украине несколько стабилизируется и, несмотря на боевые действия, в некоторых регионах начнется восстановление городов. Серьезных атак на западные области не будет.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.