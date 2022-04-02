Нострадамус намекал на смерть Путина? СМИ расшифровали 'послание' провидца о войне Украины и России

Известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

Об этом пишет итальянская газета Il Riformista. Вероятно, большой столицей, о которой говорил Нострадамус, оказался Киев. Провидец писал, что город окажется в осаде, а вокруг него будет много тел погибших людей.

В своих четверостишьях прорицатель твердил, что мир в 2022 году ждет много крови и бедствий. Война вызовет массовое переселений людей, миграционный кризис и усилит проблему голода. Также он твердил, что в 2022 году скончается мировой лидер. Как поясняет болгарское издание "Факты", речь, вероятно, идет о Владимире Путине.

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Также Нострадамус прогнозировал, что в Азии может произойти большое стихийное бедствие, а изменения климата возможны во всем мире.

Нострадамус был врачом, аптекарем и астрологом, он жил в 16 веке. Стихи его самого известного произведения "Пророчества" состоят из групп из 100 четверостиший с таким двусмысленным значением, что их можно интерпретировать бесконечно.

Однако Нострадамус считается самым известным провидцем в истории. Он предсказал Французскую революцию, изобретиение атомной бомбы, приход к власти Адольфа Гитлера и теракты 11 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Анжела Перл заявила, что апрель станет переломным в войне Украины и России. Ключевая дата – 12 апреля.

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