Победа Украины неизбежна, а Россию ждет крах: таролог рассказала, когда и чем закончится война

Украина до конца года окончательно вырвется из-под влияния России, но победа в войне будет омрачена потерями. Военные действия могут затянуться.

Об этом эксклюзивно для AstroOboz заявила таролог и прогнозист Ольга Соломка. По ее словам, Россию ждет крах, но этот процесс не будет быстрым.

"Главная карта – это Справедливость, и все, что мы делаем, – это правильно и справедливо, то есть наше дело праведно, и победа будет за нами. И хотя этот праздник будет омрачен нашими потерями, но есть ощущение победы, хоть и со слезами на глазах. Впрочем, это будет не очень скоро, возможно, военные действия будут продолжаться до конца года", – отметила она.

Видео дня

Соломка добавила, что президент России еще постарается найти единомышленников в войне против Украины, но это не увенчается успехом. В апреле симпатии всего мира будут на стороне Украины, тогда как от России могут отколоться даже старые союзники.

"Май для нас будет богат ситуативными победами, словом, местами мы освобождаем свои территории, тогда как Россия отступает, там царит ощущение поражения. В июне финансовое состояние России будет очень печальным, словом, сплошной дефолт и чуть ли не попрошайничество, а вот у нас будет радость от того, что мы избавляемся от зависимости и преодолеваем коварные намерения врага, возможно, освободим еще какое-то захваченное врагом направление", – добавила таролог.

Она подчеркнула, что в июле могут быть достигнуты какие-то соглашения, не факт, что окончательные, возможно, промежуточные – пройдут переговоры на высоком уровне и подписание определенных договоренностей, которые несколько подавят острую фазу, но не завершат войну до конца.

"Неоднозначная ситуация осенью – Россия почему-то возрождается, возможно, будут сняты какие-то санкции и туда возвращаются деньги, они вроде бы получают какой-то дополнительный источник питания. И коррупция оттуда никуда не денется, и до конца года лидер их пока никуда не завеется. Впрочем, об окончательной нашей победе мы можем говорить лишь ближе к декабрю. Поэтому набираемся терпения и бережем силы", – подытожила Соломка.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что Украина в апреле-мае 2022 года будет вести тяжелые переговоры с Россией о прекращении войны, но противник попытается выжать максимум из ситуации на фронте, что негативно повлияет на диалог сторон. Однако уже вскоре война в Украине может перейти в менее агрессивную фазу.

Астропсихолог Валентина Виттрок отметила, что президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, скрывает свою настоящую дату рождения, чтобы никто не мог понять, что его ждет. Однако наиболее подходящая к его психотипу дата – 7 октября 1950 года.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.