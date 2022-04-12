Путина ждет страшная смерть, а Лукашенко придется бежать: астрологи дали прогноз

Президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, скрывает свою настоящую дату рождения, чтобы никто не мог понять, что его ждет. Однако наиболее подходящая к его психотипу дата – 7 октября 1950 года.

Об этом заявила астропсихолог Валентина Виттрок. По ее словам, главу Кремля ждет страшная смерть, но есть три сценария – или он будет убит, или скончается в психиатрической больнице, или умрет от неизлечимой болезни.

Виттрок подчеркнула, что Путин очень стремится ко всему таинственному, поэтому окружает себя магами и шаманами, с которыми советуется по разным вопросам.

"Уран в 10-м доме Рака говорит об оккультизме, фортуне путем использования тайных средств. А Белая Луна в 20-м доме Весов – о добровольном затворничестве. При этом Марс в гороскопе диктатора указывает на любовь к авантюризму, а Хирон – опасность продажи души дьяволу", – отметила она.

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Астропсихолог подчеркнула, что Путина в конце жизни ждет полный крах, он будет на грани сумасшествия, однако руки на себя не наложит.

В свою очередь, таролог Елена Бюн заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет поддерживать Путина в войне против Украины, ведь понимает, чем ему грозит такой шаг, но и отказать главе Кремля не может. Лукашенко опасается, что Путин может отдать приказ о его ликвидации.

По словам Бюн, есть большая вероятность, что президент Беларуси сбежит со страны вместе со своим сыном Николаем, но это произойдет не так быстро. Таролог подчеркнула, что Лукашенко активно готовится к переезду и жизни в другой стране – там его уже ждут.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что Украина в апреле-мае 2022 года будет вести тяжелые переговоры с Россией о прекращении войны, но противник попытается выжать максимум из ситуации на фронте, что негативно повлияет на диалог сторон. Однако уже вскоре война в Украине может перейти в менее агрессивную фазу.

Победитель "Битвы экстрасенсов" Максим Гордеев заявил, что в апреле 2022 года ситуация в Украине несколько стабилизируется и, несмотря на боевые действия, в некоторых регионах начнется восстановление городов. Серьезных атак на западные области не будет.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.