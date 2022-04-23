Война в Украине может затянуться, но в мае будет 'ключевая' дата: астролог дала детальный прогноз

Война России против Украины, которую развязал глава Кремля Владимир Путин, может затянуться. Но в мае будет "ключевая" дата, которая предопределит дальнейшее развитие событий.

Об этом заявила финалистка "Битвы экстрасенсов" Ирина Соломон. По ее словам, в начале апреля на ход боевых действий влияло соединение Марса с Сатурном, что повлекло эскалацию на линии фронта.

12 апреля произошел первый переломный момент – начался процесс соединения Юпитера и Плутона, отвечающих за мирное урегулирование. Такое явление наблюдалось во время окончания Первой и Второй мировых войн.

Соломон подчеркнула, что напряженная ситуация в Украине будет до 26 апреля, после новые вспышки боевых действий или провокации возможны в конце июля и до середины августа, 30 октября 2022 года, в конце декабря.

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В то же время она добавила, что в мае будет благоприятное время для Украины. Особая дата – 16 мая, в этот день могут решаться важные территориальные вопросы. Воинствующая планета Марс, которая символизирует боевые действия, уйдет из гороскопа Украины только 12 января 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что Украина в апреле-мае 2022 года будет вести тяжелые переговоры с Россией о прекращении войны, но противник попытается выжать максимум из ситуации на фронте, что негативно повлияет на диалог сторон. Однако уже вскоре война в Украине может перейти в менее агрессивную фазу.

Астропсихолог Валентина Виттрок отметила, что президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, скрывает свою настоящую дату рождения, чтобы никто не мог понять, что его ждет. Однако наиболее подходящая его психотипу дата – 7 октября 1950 года.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчество провидца пересмотрели.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка заявила, что Украина до конца года окончательно вырвется из-под влияния России, но победа в войне будет омрачена потерями. Военные действия могут затянуться.