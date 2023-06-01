Яблоки будут большие и сочные: чем подкормить яблоню в июне

Яблони – не слишком привередливые деревья, так что вырастить вкусный и сочный урожай совсем несложно. Важно соблюдать правила добрососедства: яблоню не рекомендуют сажать рядом с вишней, персиком, сиренью или жасмином.

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Следующее важное правило – внесение удобрений. Июнь – идеальное время, чтобы подкормить садовые культурные растения. Дело в том, что плодовые деревья растут на одном месте годами. Естественно, почва очень истощается и наступает период, когда яблоня не может получить необходимое количество питательных веществ. Даже самая плодородная земля – не гарантия стабильно обильного урожая. OBOZREVATEL рассказывает, чем подкормить яблоню в июне.

Чем можно подкормить яблоню

Лучше всего вносить удобрения в период цветения и формирования завязи. Можно использовать золу или монокалий фосфат.

Древесная зола

В емкости с 10 литрами воды разводим 1 стакан древесной золы. Полученным раствором обильно поливаем дерево под корень.

Монокалий фосфат

Монокалий фосфат – водорастворимый фосфат калия. Удобрение будет способствовать урожайности и улучшению качества яблок. На одно взрослое дерево нужно 40 г удобрений. Это количество разбавляют в 20 литрах воды, а затем поливают яблоню под корень. В июне достаточно одной такой подкормки.

Важно помнить, что молодые деревья следует подкормить в период цветения, а старые – когда завязь уже опадает.

Какое удобрение не стоит использовать в июне

Часто садоводы допускают распространенное заблуждение – вносят слишком много азота и удобрений на его основе. В июне яблоня не нуждается в азотных подкормках. Это может привести к тому, что молодое дерево действительно пойдет в рост, выросший пышным и красивым, но яблок уродит очень мало.

Кстати, немногие знают, что траву под яблонями косить нельзя. В чем суть запрета и каковы последствия – читайте в материале.

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