Какие цветы посадить на даче, чтобы избавиться от комаров: ароматные варианты

Вскоре наступит долгожданное летнее тепло, зазеленеют деревья, вырастет рассада на грядках, зацветут цветы и, конечно же, появятся навязчивые комары. Опытные садоводы говорят, что некоторые виды цветов могут отпугивать насекомых, так что если посеять эти сорта возле дома или на даче – о спреях и лосьонах от комаров можно забыть.

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По словам экспертов, эти цветы создают неприятную для комаров среду и действительно помогут избавиться от нашествия насекомых. Что посадить на даче от комаров – читайте в материале OBOZREVATEL.

Бархатцы

Любимые украинские бархатцы могут отвадить комаров. Дело в том, что некоторые насекомые, например клопы и комары, плохо реагируют на запах этих цветов. Бархатцы обычно сажают у дверей и окон, чтобы насекомые не залетали в дом. Бархатцы имеют в составе специальное вещество, которое используют как основную составляющую многих химических репеллентов. Также бархатцы сажают возле кабачков, помидоров и тыквы, чтобы отпугивать вредителей.

Мята

Запах мяты плохо переносят комары, муравьи и мыши. Мята очень неприхотлива и размножается на грядке сама, поэтому огородники говорят, что от мяты труднее избавиться, чем начать ее выращивать. Если вас смущает разрастание растения – можно посадить его в отдельных горшках и поставить их у входа в дом или возле окон. Также можно разместить горшки с мятой на грядке с капустой, кабачками, тыквами или репой. Аналогичный эффект имеет и мелисса.

Лаванда

Лаванда не только станет украшением дачи, но и поможет избавиться от комаров. Единственные насекомые, нормально воспринимающие аромат лаванды – это пчелы. Остальные стараются не приближаться к растению.

Есть много вариантов использования лаванды в борьбе с комарами. Можно посадить ее в цветнике, на грядке или засушить букетики и поставить их на террасе. Эфирное масло лаванды также будет отпугивать комаров и мух.

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