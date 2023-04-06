Как надолго избавиться от колорадских жуков: секреты огородников

Из всех вредителей картофеля колорадский жук является едва ли не самым неприятным. Он быстро и интенсивно размножается и легко уничтожит весь урожай. Поэтому огородники всегда ищут способы, как избавиться от колорадских жуков на участке.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает о нескольких народных методах, которые позволят надежно убрать вредителя с огорода. При этом агрессивная химия для возделывания растений не понадобится.

Способ с древесной золой

Этот метод называют даже более эффективным, чем ядохимикаты. В идеале просеянной золой нужно осыпать кусты картофеля с утра или сразу после дождя. Брать средство следует из расчета 10 кг золы на сотку земли. Утренняя роса или дождевая вода поможет золе прилипнуть на время к листьям и лучше подействовать на личинки и взрослых особей колорадского жука. Обычно такую обработку проводят не менее трех раз в сезон. Стандартный интервал между процедурами – 10-14 дней, но повторить обсыпку можно даже через 1-2 дня. Последняя обработка должна приходиться на конец июля.

Способ с растениями, которых боится жук

Существует целый список растений, к которым колорадский жук даже не приблизится. Это:

табак;

бобы;

яровой чеснок;

лук;

фасоль;

календула.

Чтобы создать для грядки картофеля защитный барьер, высадите эти растения по ее периметру. Можно в междурядье. Они существенно снизят заражение картофеля колорадом.

Способ с луковой шелухой

Жук-вредитель плохо переносит обычную шелуху лука. Чтобы воспользоваться ее помощью, заложите немного средства в лунку при посадке картофеля. Заодно таким образом подпитаете землю, ведь шелуха богата полезными веществами.

Способ с опилками

Сосновые или березовые опилки также хорошо отпугивают полосатых жуков. Просто посыпьте ими землю между кустами картофеля, как мульчей. Обновлять защитный слой нужно раз в две недели. После того, как картофель отцветет – раз в месяц. После дождя можно слегка освежать защиту.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие ошибки при выращивании помидоров могут стоить вам урожая.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.